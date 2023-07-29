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Yaşam

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor

Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri, mevsim normallerinin üzerinden seyreden hava sıcaklıklarında özel olarak hazırlanan meyveli ve etli buzlu kokteyllerle serinletiliyor.

Adsız Günebakan  | 29.07.2023 - Güncelleme : 29.07.2023
Gaziantep Hayvanat Bahçesi sakinleri buzlu kokteyllerle serinliyor Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

Gaziantep

Termometrelerin zaman zaman 40 derecenin üzerinde gösterdiği kentteki Gaziantep Hayvanat Bahçesinde, hayvanlar için yaz mevsimine özel yiyecekler hazırlanıyor.

Kaplan, aslan, leopar, puma ve jaguar gibi yırtıcı hayvanlar, buzlu et kokteyli ile serinlerken, ayı ve fil gibi hayvanlara ise karpuz, elma, portakal, kivi, çilek, muz ve üzümden oluşan buzlu meyve kokteylleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, hava sıcaklarının en yüksek olduğu günlerin yaşandığını belirerek şöyle konuştu:

"Biz de hayvanları serinleterek, havuzlarına buzlu kokteyller atıyoruz. Özellikle ayılarımıza meyve kokteyli veriyoruz. Ayılarımızın sevdiği meyve ve sebzelerden buz kokteyli yapıyoruz ve yazlıklarında bulunan havuzlara atıyoruz. Hem hayvanlar havuza girerek serinliyor hem de meyve kokteyllerini yiyerek serinliyorlar. Bunun yanında aslanlarımız, kaplanlarımız, jaguarlarımız, leoparlarımıza et kokteyli yapıyoruz. Tavuk etinden buz kokteyli yaparak yazlık sularına atıyoruz. Develerimizi ve deve kuşlarımızı fıskiyelerle serinletiyoruz. Böylelikle hayvanlarımızın bu sıcak günleri rahat atlatmasını sağlıyoruz."

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