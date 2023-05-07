Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da “Öz Orman - İş Sendikası Orman İşçileri Kadro Buluşması” etkinliğinde konuşuyor.
logo
Yaşam

Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Elazığ’ın Baskil ilçesinde köylüler, her yıl ilkbahar yağmurlarının ardından kırsal arazide doğal olarak yetişen kumi mantarından gelir sağlıyor.

İsmail Şen  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor Fotoğraf: İsmail Şen - AA

Elazığ

İlçede her yıl mayıs ayından başlayarak gruplar halinde, dağlık arazide ellerinde sopalarla mantar bulmaya çıkan köylüler, topladıkları mantarları hem evde tüketiyor hem de semt pazarlarında satıyor.

İlçeye bağlı Konacık köyünde oturan Selman Uzun, kuraklık nedeniyle son birkaç yıldır nadir bulunan kumi mantarının bu yıl bereketli yağışların ardından bol olduğunu belirtti.

Mantarın lezzetinden dolayı piyasada alıcı bulduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"İlkbahar aylarında ortaya çıkan bir mantar, yağmurun bol yağdığı aylarda daha çok bulunuyor. Mantarın genelde tereyağında yumurtalı olarak yemeğini yapıyoruz, çok güzel bir tadı var. Organik bir ürün."

Harabekayış köyü sakini Furkan İnel ise lezzeti ve besleyici özelliğinden dolayı kumi mantarına bahar aylarında köylülerin rağbet gösterdiğini dile getirdi.

İnel, "Kumi otunun bulunduğu alanlarda topraktaki çatlaklardan bunu bulabiliyoruz, ucu sivri sopa yardımıyla toprağı eşeleyerek bulunduğu yerden çıkarıyoruz." dedi.

Gemici köyü sakini Yusuf Kunuk da kumi mantarını bulmanın çok zahmetli olduğunu, kimi zaman kilometrelerce yol yürüdüklerini anlatarak, mantarı bulmak için araziyi karış karış taradıklarını kaydetti.

"Bilmediğimiz mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz"

Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Akın Temizer ise bu yılki bereketli yağışların ardından doğada farklı türde mantarlar görülebildiğini aktardı.

Temizer, "Bilmediğimiz mantarları kesinlikle tüketmemeliyiz. Kumi mantarını da toplarken komple mantarı almamak lazım. Küçük bir parçasını ufalayarak olduğu yere bırakmalıyız. Böylece gelecek yıllarda bu mantarın bulunmasını sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Türkiye'nin Avrupa'ya açılan sınır kapılarında oy verme işlemi sürüyor
Kırıkkale'de sele kapılan minibüsteki 6 işçi kurtarıldı
Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri 9 Mayıs'ta ödenecek
MİT'ten terör örgütü PKK/KCK'nın sözde özel güç cephe sorumlusuna Irak'ta nokta operasyon

Benzer haberler

Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Elazığ'da köylüler ilkbaharda kırsalda kumi mantarı topluyor

Elazığ'ın modern stadında ilk düdük çalacak

Elazığlı milli atlet, hem olimpiyat barajı için çalışıyor hem sporcu yetiştiriyor

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Elazığ'daki ilk teslimatı gerçekleşti

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Elazığ'daki ilk teslimatı gerçekleşti
Minik hafızlar robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor

Minik hafızlar robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet