Dolar
19.51
Euro
21.49
Altın
2,016.87
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,400.76
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen ‘’Büyük İstanbul Mitingi’’nde konuşuyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. DRON - AK Parti’nin “Büyük İstanbul Mitingi” için yollardaki yoğunluk Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenecek “Büyük İstanbul Mitingi”ne katılmak isteyen vatandaşlar yollarda yoğunluk oluşturdu. Yenibosna Üst Geçidi’nden yayındayız.
logo
Yaşam

Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibiyle kırsaldaki çocuklar sporla buluşuyor

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince hayata geçirilen proje kapsamında oluşturulan "Mobil Spor" ekibiyle kırsaldaki çocuklar sporla buluşuyor.

Ömer Yasin Ergin  | 07.05.2023 - Güncelleme : 07.05.2023
Diyarbakır'da "Mobil Spor" ekibiyle kırsaldaki çocuklar sporla buluşuyor

Diyarbakır

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı, "Spor Şenlikleri" projesi kapsamında, yeterli spor malzemelerinin bulunmadığı ve çeşitli imkansızlıkların yaşandığı kırsaldaki çocukları sporla buluşturmak amacıyla "Mobil Spor" ekibi oluşturdu.

Ekipte yer alan 6 spor eğitmeni, haftanın 2 günü kırsaldaki okulları geziyor, öğrencileri futbol, voleybol, basketbol, ayak tenisi, okçuluk, badminton ve eğlenceli eğitsel parkur oyunlarıyla buluşturuyor, ayrıca yeteneklerini keşfediyor.

Proje kapsamında merkez Bağlar ilçesine bağlı kırsal Gömmetaş köyündeki okula giden ekip, öğrencilere yönelik sportif aktiviteler gerçekleştirdi.

Projede, kırsaldaki tüm öğrencilerin sporla buluşması ve yetenekli öğrencilerin keşfedilerek belediye bünyesinde spora teşvik edilmesi hedefleniyor.

Yetenekli çocuklar kulüplere yönlendirilecek

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, AA muhabirine, ekibin şimdiye kadar 500 çocuğu sporla buluşturduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Mobil Spor ekibi oluşturduklarını ve ekibin mobil spor aracıyla kırsaldaki okulları gezdiğini bildiren Buğday, hedeflerinin kırsaldaki tüm çocuklara ulaşmak olduğunu belirtti.

Spor kulüplerinde 600'e yakın lisanssız sporcu 15 de milli sporcu bulunduğunu aktaran Buğday, "Depremden etkilenen çocuklarımızın sosyal ve fiziksel aktivitelerini geliştirmek istiyoruz. Bu kapsamda çocuklara aynı zamanda yetenek taraması yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yetenekli çocukları kendi kulüplerine ve diğer spor kulüplerine yönlendireceklerini kaydeden Buğday, öğrencilerin etkinliklerden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Buğday, "Çocuklar mutlu olursa biz de mutlu oluyoruz. İlk hedefimiz kırsaldaki köy okulları, daha sonra Diyarbakır'daki tüm ilkokullara gitmek." diye konuştu.

"Bu etkinlik çok iyi oldu"

Sekizinci sınıf öğrencisi Sultan Zeren, Liselere Geçiş Sistemi kapsamındaki merkezi sınava hazırlandığını, depremin ardından ilk defa böyle etkinliklere katılarak eğlendiğini söyledi.

Arkadaşlarıyla basketbol ve voleybol oynadığını, yarışmalara katıldığını anlatan Sultan Zeren, "Depremin ardından bu etkinlik çok iyi oldu, psikolojimiz düzeldi. Bu etkinliklere katıldığımız için çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Bir diğer sekizinci sınıf öğrencisi Hüseyin Aslan ise spor etkinliklerine katıldığını, aynı zamanda yetenek taraması yapılacağı için heyecanlı olduğunu dile getirdi.

Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Hüseyin Aslan, "Okçuluk, basketbol, futbol, koşu yarışları gibi hiç tecrübe etmediğimiz şeyleri öğrendik. Bugün bizim için açıkçası çok iyi geçti. Derslerimize de katkısı olacak." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin yerli otomobili Togg Bartın'da tanıtıldı
Hatay'daki zincirleme trafik kazasında ölü sayısı 13'e çıktı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Karaaslan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Malatya'da depremzede çocuklar için etkinlik düzenledi
Trabzon'da hafif raylı sistemin uygulama projelerine başlandı

Benzer haberler

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport Şampiyonası'nda ilk zaferine İspanya'da ulaştı

Maratonİzmir tamamlandı

Kahramanmaraş'ta depremler sonrası bir evin bodrumundan çıkan su her geçen gün artıyor

Genç milli yüzücüler, 2023'teki şampiyonalarda zirveyi hedefliyor

Genç milli yüzücüler, 2023'teki şampiyonalarda zirveyi hedefliyor
Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem
Depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının malzeme desteğiyle spor yapıyor

Depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının malzeme desteğiyle spor yapıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet