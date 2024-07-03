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Yaşam

Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.

Pirhasan Doğan  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı Fotoğraf: Murat Albayrak

Elazığ

Diyarbakır'da muhasebeci Murat Albayrak, memleketi Keban'da sabah tekneyle baraj gölüne açıldı.

Albayrak, avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.

Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonucunda, 1,5 metre boyundaki 39 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Albayrak, balığı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.

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