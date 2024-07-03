Elazığ'da amatör balıkçı 39 kilogramlık turna balığı yakaladı
Elazığ'ın Keban ilçesindeki Keban Baraj Gölü'nde avlanan amatör balıkçının oltasına 1,5 metre boyunda, 39 kilogram ağırlığında turna balığı takıldı.
Elazığ
Diyarbakır'da muhasebeci Murat Albayrak, memleketi Keban'da sabah tekneyle baraj gölüne açıldı.
Albayrak, avlandığı sırada oltasına büyük bir balığın takıldığını fark etti.
Yaklaşık 20 dakikalık mücadele sonucunda, 1,5 metre boyundaki 39 kilogramlık turna balığını sudan çıkarmayı başaran Albayrak, balığı yakalamanın mutluluğunu yaşadığını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.