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Yaşam

Konya'da polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Konya'da görev yapan bir polis memurunun düşen Türk bayrağını öperek yerine astığı anlara ilişkin sosyal medyada yayınlanan görüntü beğeni topladı.

Basir Gülüm  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Konya'da polis memurunun bayrak hassasiyeti takdir topladı

Konya

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından da paylaşılan güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, polis memurunun bir otelden çıkarken kapıda asılı Türk bayrağının yere düştüğü görülüyor.

Daha sonra polis memuru bayrağın düştüğünü fark ederek giriş kapısına yöneliyor ve bayrağı yerden alıp 3 defa öptükten sonra görevliye vererek tekrar yerine asılmasını sağlıyor.

Emniyet müdürlüğünün X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Teşkilatımızın şanlı bayrağımıza olan hassasiyetini bir kez daha gösteren mesai arkadaşımıza Konya İl Emniyet Müdürlüğü olarak teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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