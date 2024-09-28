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Yaşam

Edremit Körfezi'nde eylüle veda ederken "pastırma yazı"nda deniz keyfi yaptılar

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinden başlayıp Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar uzanan Edremit Körfezi'nde eylül ayının son günlerinde "pastırma yazı" yaşanıyor.

Hakan Firik  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Edremit Körfezi'nde eylüle veda ederken "pastırma yazı"nda deniz keyfi yaptılar Fotoğraf: Hakan Firik/AA

Balıkesir

Balıkesir'in Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçelerini de kapsayan körfez bölgesinde eylülün son cumartesi gününde hava sıcaklığı 31 dereceye ulaştı.

Hem tatil için körfeze gelen hem de bu ilçelerde yaşayanlardan bazıları kumsalda güneşlenip denize girerek serinledi. Kimileri ise ağaç gölgelerindeki banklara oturarak sıcaktan korunmaya çalıştı.

Pazartesi gününden itibaren sıcaklıkların 7 derece azalması ve yağışın etkili olması beklenen körfezde sonbahar havası öncesi yazdan kalma görüntüler oluştu.

"Memnunuz hayatımızdan"

Sahilde deniz keyfi yapan vatandaşlardan Osman Yalçın, AA muhabirine, bölgede havaların çok güzel gittiğini söyledi.

Güneşlenerek, denize girerek vakit geçirdiklerini belirten Yalçın; "Gayet iyi. Memnunuz hayatımızdan. Güneş varken denize giriyoruz. Pazartesiye kadar gireceğiz artık." dedi.

Zeki Güngör de Edremit Körfezi'nin havalar soğusa da denize girilebilen bir bölge olduğunu dile getirdi.

Körfezde deniz suyunun kolay kolay soğumadığını vurgulayan Güngör, cumadan itibaren 3 günlük süreçte güzel havaları değerlendirmek için sahile geldiklerini ifade etti.

Mehmet Sadık Erdal, hem havanın hem denizin çok güzel olduğunu anlattı.

Serap Gürey ise tatile geldiğini, güzel havadan faydalandığını kaydederek, "Altınoluk tatil için güzel bir yer. Havalar da çok güzel gidiyor, tadını çıkarıyoruz. Havalar serinlemeden tadını çıkarmak istedik. Kışın da kışı yaşayacağız. Seneye inşallah yine geliriz." diye konuştu.

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