Edirne'de tarihi yapılar sis altında kaldı
Edirne'de sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıktı.
Edirne
Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Edirne'deki tarihi yapılar, sis altında kaldı. Selimiye Camisi'nin minareleri de sisle kaplandı.
Meriç Nehri'nde kürek çeken sporcular sisin içinde kaybolurken, Meriç Köprüsü'nde avlanan balıkçılar da güzel görüntüler oluşturdu.
Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.