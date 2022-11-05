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Yaşam

Edirne'de tarihi yapılar sis altında kaldı

Edirne'de sis altında kalan tarihi yapılarda güzel görüntüler ortaya çıktı.

Gökhan Zobar   | 05.11.2022
Edirne'de tarihi yapılar sis altında kaldı Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentte sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.

Edirne'deki tarihi yapılar, sis altında kaldı. Selimiye Camisi'nin minareleri de sisle kaplandı.

Meriç Nehri'nde kürek çeken sporcular sisin içinde kaybolurken, Meriç Köprüsü'nde avlanan balıkçılar da güzel görüntüler oluşturdu.

Hava sıcaklığının 13 derece olduğu kentte, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.

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