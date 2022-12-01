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Bursa Osmangazi’de 2 kişinin hayatını kaybettiği uçak kazasının olduğu noktadan yayındayız. Bursa'nın Osmangazi ilçesinde tek motorlu uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.
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Bursa'da sisin etkili olduğu kara yolundaki 9 kazada 6 kişi yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde 22 aracın karıştığı 9 kazada 6 kişi yaralandı.

Ayhan Fidan   | 01.12.2022
Bursa'da sisin etkili olduğu kara yolundaki 9 kazada 6 kişi yaralandı

Bursa

Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Bursa-İzmir kara yolunda 5'i hasarlı 9 trafik kazası meydana geldi. Kazalardan biri, otoyol gişelerinde yaşandı.

Kazalarda yaralanan 6 kişi, 112 Acil Sağlık ekiplerince Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

22 aracın karıştığı kazalar nedeniyle kara yolunun bazı bölümlerinde bir süre ulaşımda aksama yaşandı.

Ekipler, kazalara karışan araçların kaldırılması için çalışma başlattı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik İstasyon Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ulaşımın aksamaması için belirli noktalarda kontrollerini sürdürüyor.

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