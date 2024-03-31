Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile geldi
Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği "Bambi" ile oyunu kullandı.
Edirne
Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokuluna 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeğiyle geldi.
Oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, AA muhabirine, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi.
Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.
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