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Yaşam

Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile geldi

Edirne'de yaşayan Nebahat Bilgin, köpeği "Bambi" ile oyunu kullandı.

Gökhan Zobar  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Edirne'de bir vatandaş oy kullanmaya köpeği ile geldi Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Bilgin, oy kullanacağı Kurtuluş İlkokuluna 7 yaşındaki dişi şivava cinsi köpeğiyle geldi.

Oy kullanma kabinine girerken köpeğini sandık görevlilerine teslim eden 74 yaşındaki Bilgin, AA muhabirine, evden dışarı çıktığında köpeğini yanından ayırmadığını söyledi.

Seçimlerin hayırlı olmasını dileyen Bilgin, "Köpeğim 7 yaşında, birlikte oyumuzu kullanmaya geldik. Her seçimde böyle geliyoruz." dedi.

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