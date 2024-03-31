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Yaşam

Düzce'de muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı

Düzce'de muay thai milli sporcusu Muhammet Bişgin, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy kullanacağı okula, kendi tasarladığı astronot kostümüyle geldi.

Ömer Ürer  | 31.03.2024 - Güncelleme : 31.03.2024
Düzce'de muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Beyciler Mahallesi'ndeki evinden astronot kostümünü giyerek çıkan 34 yaşındaki Bişgin, oy kullanacağı Beyciler İlkokulu'na gitti.

Kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla fotoğraf çektiren Bişgin, daha sonra 1085 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Bişgin, yaptığı açıklamada, kıyafeti tasarlarken Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'dan esinlendiğini söyledi.

Gezeravcı ile gurur duyduğunu belirten Bişgin, Gezeravcı'nın uzaya çıkan ilk Türk olarak tarihe geçtiğini, kendisinin de seçimlerde astronot kostümüyle oy kullanan ilk kişi olarak tarihe geçmek istediğini kaydetti.

Bişgin, kostümü, elindeki malzemelerle hazırladığını dile getirerek, "Güzel de oldu. Ülkemiz ilerliyor, biz de gurur duyuyoruz. Seçimin havasını değiştirmek istedim. Motosiklet kaskının üzerini kapladım. Dövüş sporu yaptığım için orada kullandığımız malzemeler... Arıcı kıyafetlerimizin üzerine folyo kapladım. Farklı bir model tasarladım." diye konuştu.

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