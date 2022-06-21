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Yaşam

Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor

Bartın'da uzun yıllar fidan üretimi ve satışı yapan İbrahim Aldıraklı, hazineden kiraladığı 29 dekar araziyi yaban mersini bahçesine dönüştürdü.

Selim Bostancı   | 21.06.2022
Eczacı eşinin önerisiyle 29 dekar alanda yaban mersini yetiştiriyor

Bartın

Bartın'da genç girişimci İbrahim Aldıraklı, eczacı eşinin tavsiyesi üzerine hazineden kiraladığı 29 dönüm arazide, sağlık ve gıda sektöründe talep gören yaban mersini yetiştirmeye başladı.

Kent merkezinde 15 yıldır peyzaj uygulamaları için fidan yetiştiriciliği ve satışı yapan 38 yaşındaki Aldıraklı, yaklaşık 1 yıl önce tıbbi ve aromatik bitki yetiştirmeye karar verdi.

Bu konuda çeşitli araştırmalar yapan Aldıraklı, eczacı eşinin önerisiyle gıda ve sağlık sektöründe aranan bitkilerden yaban mersini yetiştiriciliği üzerinde yoğunlaştı.

Bir süre üzümsü meyve türünün üretimiyle ilgili ülkenin farklı illerindeki tesisleri ziyaret eden Aldıraklı, aldığı olumlu tepkiler üzerine ihracat değeri yüksek ve talep gören ürün olması dolayısıyla yaban mersini yetiştirmek için işe koyuldu.

Çiftlik köyünde hazineden kiraladığı 29 dekar araziye saksılarda 9 bin yaban mersini fidanı yerleştiren Aldıraklı, ihracat odaklı üretim yapmayı hedefliyor.

"Yılda ortalama 20-25 ton verim elde etmeyi planlıyoruz"

İbrahim Aldıraklı, AA muhabirine, gıda ve sağlık sektöründe talep görmesi dolayısıyla eczacı eşinin de tavsiyesi üzerine yaban mersini yetiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Bir yıl süren araştırmaları ve analizleri sonunda yatırımını gerçekleştirdiğini anlatan Aldıraklı, "Önümüzdeki ilk yıl 9 ton, bitkinin tam verime geldiği dördüncü yılda ise 20-25 ton verim elde etmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"İyi tarım uygulamaları gözetilerek ilerliyoruz"

Aldıraklı, suni gübre kullanmadan iyi tarım uygulamaları gözetilerek çalışmalarını yürütmek istediğini belirterek "Bununla ilgili ilerleyen yıllarda güneş enerji sistemlerini kullanmayı planlıyoruz. Onun dışında kullandığımız gübreler tamamen doğal. Üç farklı firmadan danışmanlık hizmeti alarak yürüttüğümüz çalışmalarımızda yine Tarım İl Müdürlüğümüzün de desteğiyle ilerlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Sağlık sektörünün ilgi gösterdiği bir meyve"

Eşi Mine Aldıraklı da 12 yıldır eczacılık yaptığı için sağlık konusundaki olumlu etkilerinden dolayı yaban mersinine aşina olduğunu dile getirdi.

Meyvenin sağlık üzerine etkilerinin yayımlanan makalelerle kanıtlandığını anlatan Aldıraklı, "Yaban mersini diyabet, göz sağlığı, idrar yolu enfeksiyonu, antioksidan özelliğinden dolayı kansere karşı koruyucu olması, hafıza güçlendirici ve kalp hastalıklarında etkili bir meyve. Bu özelliklerinden dolayı yaban mersininde karar kıldık. Hem meyve olarak tüketimi var hem de antioksidan aktivitesinin yüksek olmasından dolayı sağlık üzerinde etkileri var. Sağlık sektörünün ilgi gösterdiği bir meyve olması ve eşimin de yetiştiricilikte olan tecrübesini birleştirerek yaban mersini üretmeye karar verdik." dedi.

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