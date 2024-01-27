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Yaşam

Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti buz tuttu

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Topuk Yaylası Göleti, buzla kaplandı.

Ömer Ürer  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Düzce'deki Topuk Yaylası Göleti buz tuttu Fotoğraf: Ömer Ürer / AA

Düzce

İlçeye 38 kilometre mesafede ve deniz seviyesinden 1280 metre yüksekte yer alan Topuk Yaylası'nda kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu.

Göletin yüzeyi buzla kaplanırken, çevresindeki tesis ile etrafını saran sarıçam, köknar, kayın ve gürgen ağaçları kar altında güzel görüntü oluşturdu.

İstanbul ve Ankara'ya yakınlığı dolayısıyla doğaseverlerin tercih ettiği yerler arasında bulunan bölgenin kış güzelliği havadan görüntülendi.

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