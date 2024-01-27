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Yaşam

Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Eyüp Şen, Vural Akkirpi  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi

Kastamonu

Samancı köyünde ikamet eden Yılmaz Tekşen, AA muhabirine, akşam saatlerinde pencereden baktığında 3 kurdun köpekleri kovaladığını gördüğünü söyledi.

Pencereyi açarak bağırdığını belirten Tekşen, "Yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan kurtlar evimizin önüne geldi. Köpeklerin sesini duyunca pencereye çıktım ve bağırdım. Sesimi duyan kurtlar kaçtı. Sesleri duymasaydım köpeklerimizi alıp gideceklerdi." dedi.

Kurtların köpeklere saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.

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