Kastamonu'da köye inen kurtlar güvenlik kamerasınca görüntülendi
Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde köye inen kurtlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kastamonu
Samancı köyünde ikamet eden Yılmaz Tekşen, AA muhabirine, akşam saatlerinde pencereden baktığında 3 kurdun köpekleri kovaladığını gördüğünü söyledi.
Pencereyi açarak bağırdığını belirten Tekşen, "Yoğun kış şartları nedeniyle aç kalan kurtlar evimizin önüne geldi. Köpeklerin sesini duyunca pencereye çıktım ve bağırdım. Sesimi duyan kurtlar kaçtı. Sesleri duymasaydım köpeklerimizi alıp gideceklerdi." dedi.
Kurtların köpeklere saldırması güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.