Dolar
32.05
Euro
34.52
Altın
2,260.07
ETH/USDT
3,273.10
BTC/USDT
65,704.00
BIST 100
9,040.87
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, Tüpraş Stadyumu’nda alt yaş kategorilerinde yer alan sporcu ve aileleriyle iftar programında konuşuyor.
logo
Yaşam

Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi

Düzce'de 1 Eylül'de "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, av azlığı nedeniyle 15 Nisan'daki yasak öncesi sezonu kapattı.

Ömer Ürer, Göksel Cüneyt İğde  | 02.04.2024 - Güncelleme : 02.04.2024
Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi Fotoğraf: Ömer Ürer/AA

Düzce

Bölgedeki önemli balıkçı limanlarından Akçakoca ilçesinde avcılar, sezon bitimine iki hafta kala deniz suyu sıcaklığının normallerin üzerine çıkmasına bağlı av azlığı nedeniyle ekmek teknelerini demirledi.

Tekne ve ağ tamirlerine başlayan balıkçılar, 15 Nisan'dan sonra başlayacakları kıyı ve midye avcılığıyla geçimlerini sağlamaya devam edecek.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, AA muhabirine, nispeten iyi başlayan fakat kötü biten sezonu geride bıraktıklarını söyledi.

Trol balıkçılığının yaklaşık 1,5 aydır yapılamadığını, sezon başında bir miktar istavrit ve palamut balıkçılığı olduğunu anlatan Karakaş, 15 Nisan'dan sonra yapılacak kıyı avcılığından da çok umutlu olmadıklarını dile getirdi.

Karakaş, kıyı balıkçılığında istavrit ve barbunla bölgenin ihtiyacının karşılanabileceğini anlatarak, "Boğaz avcılığı için şu an konuşmak erken. Balık kendini gösterecektir. 15-20 gün sonra net olarak kıyı balık sezonu kendini gösterecek. Önümüzdeki ayın sonlarına doğru deniz salyangozu avcılığı yapılacak. Kefal ve istavrit avcılığı olacaktır." diye konuştu.

Kendisinin 40 yıldır balıkçılık yaptığını aktaran Karakaş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karadeniz bir iç deniz. Aşırı yüklenme, abartılı tekne sayımız, kotasız avcılık, devasa gırgırlar, çok büyük ağlar, teknelerde bulunan cihaz ve radarlar çok fazla büyük. Yani balığın Karadeniz'den kaçma şansı yok. Aşırı av baskısı var. Küresel ısınma balıkların yumurtlamasında çok ciddi olumsuz etken. Deniz kirliliği ve suyun erken ısınması gibi durumlar var. Şu an deniz suyu mevsim normallerinin 2 derece üstünde sıcaklıkta. Bu Karadeniz için ciddi bir oran. Balık erkenden soğuk sulara kaçıyor. Bize av vermeden balık derin ve soğuk sulara kaçıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 80'e çıktı
30 Mart Uluslararası Sıfır Atık günü artık ülke genelinde etkinliklerle kutlanacak
Savunma Sanayii Başkanı Görgün liderliğindeki heyet Azerbaycan'a ziyaret gerçekleştirdi
Türkiye, İsrail'in İran'ın Şam Büyükelçiliğini hedef alan saldırısını kınadı
TÜYAK Başkanı Dr. Kazım Beceren'den Beşiktaş'ta 16 katlı binada çıkan yangına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi

Düzce'de balıkçılar, 15 Nisan öncesinde sezona "paydos" dedi

Otizmli Ahmet Taha masa tenisinde yeni başarılar için çalışıyor

Düzce'de muay thai milli sporcusu, astronot kostümüyle oy kullandı

Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor

Geçmişten miras hat sanatı usta elde geleceğe taşınıyor
Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başladı

Şehir hayatından sıkılan kuaför kadın, köyünde tarım ve hayvancılığa başladı
ABD'deki gemi kazası tedarik zincirini yeniden zora soktu

ABD'deki gemi kazası tedarik zincirini yeniden zora soktu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet