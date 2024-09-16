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Yaşam

Dünyanın en yaşlı kedisi 33 yaşında öldü

İngiltere'de, resmi olmayan kayıtlara göre dünyanın en yaşlı kedisi olan "Rosie" 33 yaşında öldü.

Aynur Şeyma Asan  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Dünyanın en yaşlı kedisi 33 yaşında öldü

Ankara

İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere'nin Norfolk bölgesinde yaşayan 73 yaşındaki Lila Brisset konuya ilişkin açıklama yaptı.

Brisset, 1990'lı yıllarda sahiplendiği kedisi Rosie'nin 33 yaşında hayatını kaybettiğini belirtti. Kedinin yaşının, insan yaşına göre 152 yıla denk geldiği belirtiliyor.

Resmi olmayan kayıtlara göre, dünyanın en yaşlı kedisi olarak bilinen Rosie'nin sahibi Brisset, kedisinin bu ünvanı resmen alması için Guinnes'e başvurmadı.

Guinness Rekorlar Kitabı'na göre, İngiltere'de 28 yaşındaki Flossie, dünyanın en yaşlı kedisi unvanına sahip.

Guinness Rekorlar Kitabı'na daha önce dünyanın en yaşlı kedisi unvanıyla giren Creme Puff adlı kedi, 38 yaşına kadar yaşamıştı.

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