Dolar
34.00
Euro
37.87
Altın
2,584.80
ETH/USDT
2,301.30
BTC/USDT
58,484.00
BIST 100
9,606.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu'da yaklaşık üç ay önce faaliyete giren dağ kızağı parkını 500 bini aşkın kişi ziyaret etti.

Eyüp Elevli  | 16.09.2024 - Güncelleme : 16.09.2024
Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle şehre kazandırılan dağ kızağının, en çok ziyaret edilen alan haline geldiği belirtildi.

Güler'in, "3 ay değil 12 ay Ordu" sloganının Ordu'yu her alanda zirveye taşıdığına işaret edilen açıklamada, yapılan her yatırımla daha da güzelleşen ve ilgi odağı haline gelen şehrin turistlerin beğenisini kazandığı aktarıldı.

Ordu turizmine kazandırılan dağ kızağının kenti ziyaret edenlerin ilk durağı olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teleferik ile Boztepe'ye çıkan vatandaşlar burada dağ kızağını deneyimliyor. Oldukça ilgi gören ve açıldığı günden bu yana yarım milyonu aşkın kişinin kullandığı dağ kızağı Ordu'yu ziyaret edenlere unutulmaz anlar yaşatıyor."

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Güler, şunları kaydetti:

"Karadeniz'de ilk ve tek. Boztepe'de dağ kızağı heyecanı devam ediyor. Çok kısa bir sürede 500 bini aşkın maceraseverin deneyimlediği, tüm Türkiye'nin konuştuğu bu adrenalin sizleri de bekliyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'daki sınır kapılarından gurbetçi sezonunda 2 milyon 820 bin yolcu girişi oldu
Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınan Hediye Güran adliyeye sevk edildi
İsrail askerlerince katledilen Eygi'nin mezarına ziyaretler sürüyor
Sakarya'da patlamanın meydana geldiği fabrikada yaralanan çalışanlar yaşadıklarını anlattı
Tekirdağ'da bebeğe cinsel istismar suçundan tutuklu zanlılar yer gösterme için olay yerine getirildi

Benzer haberler

Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu'da 500 bini aşkın kişi dağ kızağı heyecanı yaşadı

Ordu'daki 21 virajlı yol, görüntüsüyle sürücüleri ve vatandaşları tedirgin ediyor

"Sakin şehir" Perşembe, 8 ayda yaklaşık 700 bin ziyaretçiyi ağırladı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz için kuvvetli sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet