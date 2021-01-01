Euro
9.09
Dolar
7.44
BIST 100
1,476.72
Altın
1,898.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Yılbaşı kutlaması sırasında elindeki havai fişeğin patlaması nedeniyle yaralanan ve hastanede tedavisi süren Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui’nin doktoru Prof. Dr. Vedat Kaya, açıklamalarda bulunuyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yılın ilk kahvaltısını geceyi geçirdiği üs bölgesindeki askerlerle yaptı.
logo
Yaşam

'Dünyanın en eski mutfağı' Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı

Yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerden Şanlıurfa, tescillenen 30 ürünüyle en fazla coğrafi işarete sahip iller arasında ikinci sırada yer alıyor.

Müslüm Etgü   | 01.01.2021
'Dünyanın en eski mutfağı' Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Zengin mutfağının ünü ülke sınırlarını aşan, gastronomi alanındaki lezzetlerini "Dünyanın en eski mutfağı" sloganıyla UNESCO'ya tescil ettirmek için adımlar atılan Şanlıurfa'da, 450 ürünün daha coğrafi işaret alması için çalışmalar yürütülüyor.

Türkiye'nin yemek kültürüyle öne çıkan şehirlerinden Şanlıurfa, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen 30 ürünüyle en fazla tescile sahip iller sıralamasında Gaziantep'in ardından ikinci sırada yer alıyor.

Birbirinden lezzetli yemekleri ve zengin mutfağıyla bilinen kentin tarihi birikimi ve coğrafi konumunun sağladığı lezzet zenginliğini tescil ettirmek için başta Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) olmak üzere çeşitli kurumlar tarafından çalışmalar yapılıyor.

Tarihi kentte, hünerli ellerde şekillenen lezzetler yeni nesillere geleneksel yöntemlerle patentli olarak aktarılıyor.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasının (ŞUTSO) 26, diğer kurumların 4 başvurusu olmak üzere aralarında çiğ köfte, soğan kebabı, lahmacun, tirit, ciğer kebabı, şıllık tatlısı, sade yağı ve patlıcanlı kebabın da bulunduğu 30 ürün, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillendi.

"Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" kuruldu

ŞUTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Halil Peltek, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın dünyanın en eski kentlerinden biri olduğunu, ilin birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kentin mutfak kültürü, yemekleri ve gastronomi turizmiyle "en iyi" olması için çalışma yürüttüklerini dile getiren Peltek, oda olarak 26 ürünün tescilini yaptırdıklarını, 4 ürünün de diğer kurumlar tarafından tescil ettirildiğini anlattı.

450 ürün tescil için bekliyor

Büyükşehir Belediyesi koordinesinde oluşturulan "Şanlıurfa Coğrafi İşaret Tescili İstişare Komisyonu" olarak ilk toplantılarını yaptıklarını, tescillenecek ürünlerle ilgili çalışma başlattıklarını kaydeden Peltek, şöyle konuştu:

"Artık bu komisyonda bulunan belediyeler ve tüm kurumlar kendi alanında ve bölgesinde öne çıkan ürünlerin tescili için çalışacak. Komisyon ile beraber kentin tescilli ürün sayısını arttırmak istiyoruz. Bizim belirlediğimiz coğrafi işaret alması gereken 450 ürünümüz daha var. Amacımız kültürümüze, emeğe sahip çıkmak ve tescili yapılan ürünlerimizin pazarlanması için kolaylık sağlamaktır. Kentin coğrafi işaretlerini Avrupa'ya taşımak için de müracaatlarımız olacak. Ürünlerimizi dünya pazarına sunmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 57 bini geçti
Kovid-19'un dünya düzenine etkileri
Türk hekim Kovid-19'un tespiti için idrar kiti geliştirdi
'Gizemli hastalıktan' küresel salgına Kovid-19'un kronolojisi
Annesi, babası ve ablasını kaybettiği koronavirüsü atlattığına sevinemedi

Benzer haberler

'Dünyanın en eski mutfağı' Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı

'Dünyanın en eski mutfağı' Şanlıurfa'dan coğrafi işaret atağı

Tarım kentinden Avrupa'ya alabalık ihracatı

Fransız gazeteciden Erdoğan'a 'oyun değiştirici lider' övgüsü

TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi

TÜRKPATENT Başkanı Asan: Türkiye sınai mülkiyet açısından başarılı bir yıl geçirdi
Bakan Kasapoğlu'nun tenis kortu sözü Viranşehir köylülerini sevindirdi

Bakan Kasapoğlu'nun tenis kortu sözü Viranşehir köylülerini sevindirdi
Şanlıurfa'da tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyor

Şanlıurfa'da tenisle tanışan köylüler kendi imkanlarıyla yaptıkları kortta raket sallıyor