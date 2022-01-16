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Yaşam

Dünyaca ünlü müzisyenler "Masterclass" programıyla tecrübelerini paylaşıyor

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü müzisyenler, "Masterclass" programları kapsamında orkestra sanatçılarıyla tecrübe paylaşımında bulunuyor.

İsa Toprak   | 16.01.2022
Dünyaca ünlü müzisyenler "Masterclass" programıyla tecrübelerini paylaşıyor

Ankara

Geleceğin müzisyenlerine istihdam olanağı ve eğitimlerinde nitelikli bir devamlılık sağlamak amacıyla Ocak 2021'de kurulan CSO Akademi kapsamında müzisyenlerin orkestra tecrübesi kazanması ve yoğun oda müziği programlarıyla bu tecrübenin zenginleştirilmesi için eğitim programları gerçekleştiriliyor.

Akademi kapsamında sahnede eşlik ettiği dünyaca ünlü isimlerle konser dışında etkinlikler de gerçekleştiren CSO, orkestra sanatçıları için tecrübe ve bilgi aktarımının yapıldığı "Masterclass" programları düzenliyor.

Dönem stilleri, dinleme kültürü, prova disiplini, mental hazırlık gibi önemli başlıklar altında gerçekleştirilen "Masterclass" eğitimleri, geleceklerini en mükemmel şekilde inşa etmeleri için müzisyenlere önemli fırsatlar sunuyor.

Bugüne kadar şef ve keman sanatçısı Reinhard Goebel, fagot sanatçısı Mor Biron, piyanist Gülsin Onay gibi isimlerin katıldığı programın, ağırlanacak ünlü isimlerle gerçekleştirilmesine ve genç orkestra sanatçılarına bilgi aktarılmasına devam edilecek.

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