Dolar
17.92
Euro
18.24
Altın
1,775.05
ETH/USDT
1,714.40
BTC/USDT
23,193.00
BIST 100
2,750.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Dünya mirası bitki 30 yıl sonra çiçek açtı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde 30 yıl önce süs bitkisi olarak bahçeye dikilen UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave çiçek açtı.

Mehmet Çakmak   | 06.08.2022
Dünya mirası bitki 30 yıl sonra çiçek açtı Fotoğraf: Mehmet Çakmak- AA

Antalya

Turizmci 55 yaşındaki Ali Torun'un, Belen Mahallesi'ndeki evinin bahçesine kaktüs türlerinden sanarak diktiği ve Türkiye'de "sabır otu" olarak da bilinen bitki çiçeklendi.

Kaktüs sandığı bitki çiçek açınca, ana vatanı Orta ve Güney Amerika olan ve sadece bir kez çiçek açan Agave bitkisi olduğunu öğrenen Torun, uzun yıllar büyümeyen bitkinin son 4-5 ayda filizlenmesine şaşırdı.


Vatandaşlar, boyu 10 metreyi bulan ve UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Agave bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

Türkiye'de "sabır otu" olarak biliniyor

Torun, yaptığı açıklamada, 30 yıldır bahçesinde bulunan bitkinin çiçek açtığını görünce şaşırdığını ifade etti. Bitkiye özel bir bakım yapmadığını anlatan Torun, şunları kaydetti:

"İlk diktiğimde ismini bilmiyordum. Yıllar sonra filizlenince araştırma yaptım. İsminin Agave olduğunu öğrendim. 30-40 yılda bir çiçek açmasından dolayı Türkiye'de 'sabır otu' olarak biliniyor. Biz de sabırla ne zaman çiçek açacağını bekliyorduk, bu yıl çiçek açtı, çok sevindik. Çiçek açtıktan bir, iki ay sonra bitkinin öldüğünü öğrendim. Her gün kontrol ediyorum."

Torun, bahçesinde bir Agave bitkisinin daha olduğunu ve onun da çiçek açmasını sabırla beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tahıl sevkiyatında sırada 20 civarında gemi var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Piyade Uzman Çavuş Ergin'in ailesine başsağlığı mesajı
Bakan Kirişci: Vatandaşımızın sağlığıyla oynayanlara göz açtırmayacağız
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını kınadı
İletişim Başkanı Altun'dan küresel medya ve teknoloji şirketlerine "Türkiye" mektubu

Benzer haberler

Dünya mirası bitki 30 yıl sonra çiçek açtı

Dünya mirası bitki 30 yıl sonra çiçek açtı

Destek ödemelerinin artırılması balon balığıyla mücadeleyi güçlendirecek

Vefat eden eşinin adı, keşfettiği yeni bitki türünde yaşayacak

Antalya'da yüksek nem bunalttı

Antalya'da yüksek nem bunalttı
Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte

Antalya'nın katkısız lezzeti: Şiş köfte
Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı

Antalya'da tarihi Likya Yolu'nda mahsur kalan 2 turist kurtarıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet