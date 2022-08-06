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Yaşam

Fethiye'de okulun işlettiği plajda mavi bayrak dalgalanıyor

Muğla'nın Fethiye ilçesinde okulun işlettiği, liselilerin çalışarak mesleğe hazırlandığı mavi bayraklı plaj ziyaretçilerini ağırlıyor.

Ali Rıza Akkır   | 06.08.2022
Fethiye'de okulun işlettiği plajda mavi bayrak dalgalanıyor Fotoğraf: Ali Rıza Akkır - AA

Muğla

İlçedeki Büyük Samanlık Koyu'nu işletme hakkı 3 yıl önce Kaymakamlıkla yapılan protokolle 20 yıllığına Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine verildi.

Lise öğrencilerinin usta öğreticiler gözetiminde çalışmaya başladığı plajda düzenlemenin ardından mavi bayrak başvurusu yapıldı.

Onaylanan başvurunun ardından mavi bayrağın dalgalanmaya başladığı plaj, hem bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlere hizmet ediyor hem de burada çalışan öğrenciler meslek hayatına hazırlanıyor.

Lisenin müdürü Alparslan Selçuk, AA muhabirine, okulda kaliteli eğitimle turizm sektöründe çalışmak üzere elemanlar yetiştirildiğini söyledi.

Öğrencilerin okulda öğrendiklerini plajda uyguladığını anlatan Selçuk, "Hem öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz hem de ilçeye gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet sunarak ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Plajın temiz, hijyenik, çevre dostu ve engelsiz bir plaj olması için mücadele ettik. Bu yıl mavi bayrağımızı çektik. Bu bizim için gurur verici." dedi.

Bölgede kanalizasyon olmadığı için arıtma tesisi kurduklarını anlatan Selçuk, bundan sonra en büyük hedeflerinin mavi bayrağı dalgalandırmaya devam etmek olduğunu vurguladı.

"Tercih edilen bir noktayız"

Mavi bayrağın ülke turizmi için çok önemli bir olgu olduğunu dile getiren Selçuk, "Şu anda Türkiye dünyada en çok mavi bayrağı bulunan üçüncü ülke. Gönlüm dünyada Türkiye'nin en çok mavi bayrağı olan ülke olmasını istiyor. Plajımızda mavi bayrak dalgalanmasının gururunu tüm personelimizle yaşıyoruz. Misafirlerimizin bizi tercih etmesindeki en önemli etken mavi bayrağın dalgalanması. Sunmuş olduğumuz ucuz, kaliteli hizmet ile tercih edilen bir noktayız. 20 yıllığına bize tahsis edilen plajımızı en iyi şekilde turizmin hizmetine sunmaya devam edeceğiz." diye onuştu.

Plajda çalışan öğrenci Yusuf Büklü, çalıştığı plajda mavi bayrak dalgalanmasının gururunu yaşadıklarını söyledi. Büklü, çalışarak kendini geliştirdiğini, kazandığı parayla da ailesine katkı sağladığını belirtti.

Öğrenci Arif Gülbahar ise ustalarının gözetiminde mutfağı ve mesleği daha iyi öğrendiğini, tecrübelerinin iş hayatını kolaylaştıracağını anlattı.

Tatilcilerden Gülsüm Akyüz (62) ilk kez geldiği bu plajın çok temiz olduğunu söyledi.

Plajda öğrencilerin çalıştığını öğrenince mutlu olduğunu ifade eden Akyüz, "Denize hayran kaldım. Hizmetten de çok memnunum." dedi.

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