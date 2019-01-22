'Dünya Bıyık Şampiyonu' yaşamını yitirdi

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraşlı "Dünya Bıyık Şampiyonu" Mehmet Durdu Doğan, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Merkez Onikişubat ilçesinde Serintepe Mahallesi'ndeki evinde rahatsızlanan Doğan, yaşamını yitirdi.

Doğan'ın cenazesi ilçedeki Yayla Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyhadil Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Mehmet Durdu Doğan'ın, 1982'de düzenlenen bir yarışmada Dünya Bıyık Şampiyonu olduğu, 165 santimetre uzunluğundaki bıyığını 82 bin liraya sigortalattığı belirtildi.



Muhabir: İsmail Hakkı Demir