Zehirlenen kızıl akbaba tedavi edildi

DENİZLİ

Denizli'nin Çivril ilçesinde zehirlendiği teşhisiyle tedaviye alınan kızıl akbaba, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya bırakılacak.

Akdağ'da çobanlar tarafından hareketsiz halde bulunan kızıl akbaba, rehabilitasyon merkezine getirildi. Zehirlendiği teşhisi konulan kızıl akbaba, tedaviye alındı.

Veteriner Hasan Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, merkeze getirilen hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Kılıç "İlk önce zehrin kana karışmaması için gerekli enjeksiyonları yaptık. Daha sonra destekleyici tedaviler uyguladık ve sağlığına yeniden kavuşturduk. Nesli tehlike altına olan kızıl akbabayı tekrar doğaya salacağız." dedi.

Muhabir: Sebahatdin Zeyrek