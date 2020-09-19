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Yaşam

Down sendromlu Kovid-19 hastasına sürpriz doğum günü

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'a sürpriz doğum günü partisi yapıldı.

Selim Bostancı   | 19.09.2020
Down sendromlu Kovid-19 hastasına sürpriz doğum günü

Bartın

Bartın'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören down sendromlu hastaya sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve geçen hafta Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan 32 yaşındaki down sendromlu Saime Yılmaz'ı, Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Beyhan Güner ile pandemi servisinde görevli sağlık çalışanları, aldıkları pastayla ziyaret etti.

Doğum günü pastasının mumunu üfleyen Yılmaz, kendisi için hazırlanan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadı.

Doktorlar başta olmak üzere serviste görevli tüm sağlık çalışanlarının yakından ilgilendiği Yılmaz'ın, anne ve babasının da evde karantinada olduğu öğrenildi.


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