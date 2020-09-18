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Yaşam

Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu.

Sarp Özer   | 18.09.2020
Milli Savunma Bakanı Akar'ın mutlu günü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ilk kez dede oldu.

Akar'ın oğlu Selim Akar ile gelini Melis Akar'ın ilk çocukları öğle saatlerinde dünyaya gözlerini açtı.

Anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, Bakan Akar da ilk defa dede olmanın mutluluğunu yaşadı.

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