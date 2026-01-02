Dolar
logo
Yaşam

Dondurucu soğukta denizde kulaç attı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde yaşayan Saim Gürel, soğuk havaya aldırış etmeden denize girdi.

Kadir Yıldırım  | 02.01.2026 - Güncelleme : 02.01.2026
Dondurucu soğukta denizde kulaç attı

Kastamonu

Hava sıcaklığının 4, deniz suyu sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü İnebolu'da, 54 yaşındaki Gürel, denize girmeden önce sahilde biriken karların üzerine yattı. Ardından Karadeniz'e giren Gürel, bir süre soğuk suda kulaç attı.

Gürel'in arkadaşları ise sahilde kendisini kalın giysilerle takip etti.

Saim Gürel, soğuk suyun hem sağlık hem de dinçlik açısından faydalı olduğunu söyledi.

Kışları sürekli denize girdiğini belirten Gürel, "Burası Yiğit İnebolu. Deniz dışarıdan daha güzel, mis gibi. Çok güzel bir ortam. 2026'nın yüzme sezonunu açtık. Lapa lapa da kar yağıyor." ifadesini kullandı.

