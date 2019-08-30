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Yaşam

Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

Donanma Komutanlığınca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölcük Deniz Ana Üssü Komutanlığında düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, askeri gemileri gezdi.

Fahri Haner,Serkan Gök   | 30.08.2019
Donanma Komutanlığı kapılarını vatandaşlara açtı

Kocaeli

Donanma Komutanlığı, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Gölcük Deniz Ana Üssü Komutanlığındaki askeri gemileri ziyarete açtı.

TCG Yavuz Firkateyni, TCG zıpkın hücum bot, TCG İnönü denizaltısını görmek isteyen şehit aileleri ve yakınları, Kore, Kıbrıs ve terörle mücadelede yaralanan gaziler ile vatandaşlar, çocuklarıyla Poyraz Limanı'na geldi. Vatandaşlar burada söz konusu gemileri tanıma ve özelliklerini öğrenme imkanı buldu. Gruplar halinde gemilere alınan ziyaretçilere askerler eşlik etti. Görevli askerler, gemiler hakkında bilgi verdi. Çocuklar ve gençler, gemilere ve içerisindeki silahlara yoğun ilgi gösterdi.

Gölcük Deniz Ana Üs Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, gazi ve şehit yakınlarına TCG Yavuz Fırkateyni'nde öğle yemeği verdi.

Türkiye Muharipleri Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Arslan, yaptığı açıklamada, "Öncelikle tüm halkımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım. Organizasyonda emeği geçen Tuğamiral Refik Levent Tezcan'a, komutanlara ve gemi mürettebatına teşekkür ediyoruz." dedi.


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