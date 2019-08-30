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Yaşam

Akrobasi pilotu baba ile kızından 'Büyük Zafer' uçuşu

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk ve ülkenin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla birlikte gösteri sundu.

Deniz Açık   | 30.08.2019
Akrobasi pilotu baba ile kızından 'Büyük Zafer' uçuşu

Eskisehir

Türkiye'nin ilk profesyonel akrobasi pilotu Ali İsmet Öztürk, "Mor Menekşe" adlı uçağıyla, Türkiye'nin tek sivil kadın akrobasi pilotu kızı Semin Öztürk Şener de kırmızı renkli "Pitts S2-B" uçağıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gösteri sundu.

Sivrihisar ilçesindeki 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Sivrihisar Uluslararası Sportif Havacılık Merkezi'nden havalanan baba ile kızı, uçaklarıyla ilçe halkına unutulmaz anlar yaşattı.

Ali İsmet Öztürk ve Semin Öztürk Şener, gökyüzünde buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Semin Öztürk Şener, gösterinin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyük Zafer'in 97'nci yıl dönümünü kutlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Türkiye'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına çok şey borçlu olduğunu belirten Şener, "Böyle önemli bir günde babamla Sivrihisar semalarında unutulmaz anlar yaşadık. Bugün aynı zamanda Tayyare Haftası da kutlanıyor. Tüm pilotların haftasını da tebrik ediyorum." dedi.

Şener, 14-15 Eylül'de gerçekleştirilecek Sivrihisar Hava Gösterileri'ne herkesi davet etti.

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