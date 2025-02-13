Dolar
36.12
Euro
37.77
Altın
2,915.36
ETH/USDT
2,681.60
BTC/USDT
96,292.00
BIST 100
9,906.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti

Almanya'dan 2011'de memleketi Kayseri'ye dönen Muhammet Aydın, kurduğu işletmede doğal minerallerden neme ve 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı ahşap üretti.

Murat Asil  | 13.02.2025 - Güncelleme : 13.02.2025
Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti Fotoğraf: Ergün Haktanıyan/AA

Kayseri

Yurt dışında edindiği bilgi ve birikimini ülkesine kazandırmak isteyen 46 yaşındaki Aydın, Kayseri'de folyo üretimi yapan işletme kurdu.

Bir süre sonra ürünlerini yurt dışına satmaya başlayan Aydın, 2020'de İtalya'daki bir yat firmasının yanmaz kaplama malzeme talebinde bulunması üzerine AR-GE çalışmasıyla bu alana yöneldi.

İlk denemelerini folyoyla yapan Aydın ve ekibi, folyonun yüksek ısılarda erimesi üzerine kimyasal kullanmadan kadmiyum, zirkonyum, alüminyum oksit ve silisyumdan yanmayan ahşap malzeme üretti.

Türk Standartları Enstitüsüne (TSE) başvuran Aydın'ın ürünü, yangına dayanım testlerini geçerek 13501-1+A1 belgesini aldı.

Girişimci Muhammet Aydın, AA muhabirine, Almanya'da işçi bir babanın oğlu olarak dünyaya geldiğini, üniversitede işletme eğitimi alıp farklı sektörlerde çalıştığını söyledi.

Almanya'da ortaokulu bitirdikten sonra 1996 yılında ailesiyle Türkiye'ye döndüklerini ifade eden Aydın, "2003 yılında tekrar üniversite eğitimi için Almanya'ya gittim. Orada farklı sektörlerde çalıştıktan sonra yeniden Türkiye'ye döndüğümde bilgi ve birikimimi buraya getirdim." dedi.

"1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı bir malzeme"

Kayseri'de 2013 yılında kendi firmasını kurarak folyo üretimine başladığını, İtalya'dan aldığı bir siparişle farklı sektöre adım attığını anlatan Aydın, şöyle konuştu:

"2020'de İtalya'dan bir yat firması bizden yanmaz bir kaplama istedi. İlk aşamada bunu folyo ile yapmaya çalıştık ama yüksek ısılara dayanmadı. Bu doğrultuda yangın güvenliğini ön plana çıkarabilecek yeni bir ürün çıkarabildik. Üretmiş olduğumuz tahtaların tamamı, ahşap ve MDF'nin dışında olup doğal. Yapıştırıcı olmayan, duman atmayan, 1000 derecenin üzerindeki sıcaklığa dayanıklı bir malzeme elde edebildik. İçerisinde tamamen mineraller var. Kadmiyum, zirkonyum, alüminyum oksit, silisyum gibi minerallerden oluşan karışımı presleme yöntemiyle elde ettiğimiz bir ürün. İstediğimiz kalıpta ve şekilde presleyebiliyor, hamur halinde elde edebiliyoruz. Yangınlarda dumandan zehirlenerek ölümler çok oluyor. Biz burada duman handikabını ortadan kaldırıyoruz. Yangının ilerlemesini de engelleyerek büyük avantajlar elde ediyoruz."

Yanmaz ahşap İtalya'da bir yat firmasının ürünlerine uygulanıyor

Aydın, AR-GE çalışmasının ardından 2022 yılında üretimi gerçekleştirdiklerini ve TSE'nin testlerini geçtiklerini ifade etti.

Testleri geçtikten sonra ürünün patentini de aldıklarını anlatan Aydın, şunları kaydetti:

"TSE'de yapılan testlerde neme, ısıya ve suya dayanıklı olduğu tespit edildi. 13501-1 testlerinin en üst sınıfı olan +A1 belgesini aldık. TSE, 850 ile 1050 derece arasında 3 saat boyunca teste tabi tuttu. Testin süresi o kadardı. Yaptığımız ürün 1000 derecenin üzerindeki aleve dayanıklıdır ve kesinlikle zaman kısıtlaması yoktur. Biz bu ürünü yerli olarak yaptık. Bu sınıflandırmada standartların ötesinde olduğu için mobilya üretimine girerek dosya dolapları ürettik. Bina kaplamaları ile otellerde, kamu dairelerinde yangın çıkış kapılarında uygulanabilir hale getirdik. Bu şekilde de üretimimize devam ediyoruz. Şu anda İtalya'da bir yat firmasının ürünlerinde bunu uyguluyoruz. Kullanım alanlarını genişletmek istiyoruz. Özellikle kıymetli evrakların saklandığı dolaplarda ağırlık konusunda öndeyiz. Muadili olan bu sınıfta Avrupa ve ABD üreticisinin dosya dolapları 250 kilogramdan başlarken biz 94 kilograma düşürebildik."

Aydın, ilerleyen süreçte ürünün savunma sanayisi ve kamu alanlarında kullanılmasını sağlamak istediklerini sözlerine ekledi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adı İslamabad'daki bir yola verilecek
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli kar yağışı uyarısı
Emine Erdoğan: Her alanda ekolojik dengeyi yeniden tesis edecek politikalar üretmeliyiz
Balyoz davasını onayan eski Yargıtay üyelerinin Yüce Divan'da yargılanmasına devam edildi
Başkent'te toplu ulaşım ücretlerine zam yapıldı

Benzer haberler

Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti

Doğal minerallerden "yanmaz ahşap" üretti

Avrupalı devletlerden "Ukrayna'da kalıcı barış Kiev ve Avrupasız sağlanamaz" mesajı

Öğretmen ve velilerin ördüğü ürünler, huzurevi sakinlerini ısıtacak

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor

Bazı illerde soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Almanya'da bir üniversite, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin katılacağı etkinliği iptal etti

Almanya'da bir üniversite, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'nin katılacağı etkinliği iptal etti
Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı

Almanya kara sınırlarındaki kontrolleri 6 ay daha uzattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet