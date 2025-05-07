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Yaşam

Doğadan topladıkları kenger otuyla pizza yaptılar

Diyarbakır'da halk eğitimi merkezi kursiyerleri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve binlerce yıldır tarıma ev sahipliği yapan Hevsel Bahçeleri'nden topladıkları kenger otunu veganlar için pizzada kullandı.

Osman Bilgin  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
Doğadan topladıkları kenger otuyla pizza yaptılar Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Yenişehir Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan yiyecek ve içecek hizmetleri kursuna katılan kursiyerler, ilkbaharda Hevsel Bahçeleri'nde doğal olarak yetişen ve çeşitli yemeklerde kullanılan kenger otunu topladı.

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Kursiyerler, topladıkları kenger otunu temizledikten sonra vegan pizzanın ana malzemesi haline getirdi. Kursa katılanlar, vegan beslenmeyi tercih edenler için kengerli pizza hazırladı.

Pizzanın hamurunda un ve zeytinyağı, üzerinde domates sosu, çeşitli sebzeler, baharatlar ve haşlanarak doğranan kenger otu kullanıldı.

"Hedefimiz, gençlere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak"

Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Eğitmeni Derya Akdağ Aykaç, AA muhabirine, ilkbaharın gelişiyle her yıl düzenledikleri uygulamalı eğitimlerde kursiyerleri doğadan toplanan otlarla tanıştırdıklarını söyledi.

Diyarbakır'ın bereketli topraklarının çok sayıda bitki sunduğunu belirten Aykaç, kengerin de bu otlardan biri olduğunu anlattı.

Yeni nesillere fast-food yerine geçebilecek sağlıklı yemekleri paylaştıklarını, onlara daha sağlıklı alternatifler sunduklarını kaydeden Aykaç, "Bu tarifleri evlerinde de yapmalarını sağlıyoruz. Bu da öğrencilerimizin çok hoşuna gidiyor ve talep her geçen gün artıyor. Hedefimiz, gençlere sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırmak ve unutulmaya yüz tutmuş eski lezzetleri tekrar mutfaklara taşımak." dedi.

Kenger otunun yemeklerde farklı şekilde kullanıldığını anlatan Aykaç, bundan çorba, kızartma ve meftune yemeği yapıldığını dile getirdi.

Aykaç, şöyle konuştu:

"Hamurla birleştirerek ne yapabiliriz diye düşünürken, pizza fikri ortaya çıktı. Bu tarifi öğrencilerimize sunduk ve güzel çalışma ortaya koyduk. Kengeri hiç sevmeyen, yemeyenler bile pizzayla birleşince sofralarında bu lezzete yer verdi. Özellikle gençler çok sevdi. Kengerli pizza hazırladık. Bu tarif ilgi gördü. Kenger, çok değerli bir bitkidir. Kengerin kökleri c vitamini bakımından zengin, lif kaynağı açısından oldukça değerlidir. Bundan dolayı diyet listelerinde de üst sıralarda yer alır. Vegan beslenmeyi tercih edenler de bu pizzayı tüketebilir."

"İtalya'ya ait pizzaya Diyarbakır lezzetini ilave ettik"

Kursiyerlerden Dilan Özgan da Diyarbakır mutfağının zengin olduğunu, birçok yemeğin bugün yeterince tanınmadığını söyledi.

Diyarbakır mutfağında bilinenin dışında pek çok farklı yemek çeşitleri bulunduğunu aktaran Özgan, şunları kaydetti:

"Bu yemekleri yöntemiyle öğrenmek için kursa geldim. Diyarbakır mutfağı farklı yemek çeşitleriyle oldukça geniş yelpazeye sahip ancak çoğu yemeği tam olarak bilmiyoruz. Hevsel Bahçeleri'nden topladığımız otlarla yöresel yemekler hazırlıyoruz. Kenger, dikenli bir bitki olduğu için insanlar pek tercih etmiyor. Sevmeyenler için vegan pizza ortaya çıkardık. Umarım herkes beğenir. Değişik bir lezzet, farklı bir tat ortaya çıktı. Kenger, zahmetli bir ot; dikenleri var, kökü sert. Keserken parmak acıtıyor ama zahmeti kadar lezzeti de güzel. Kenger ile vegan pizza hazırladık. İtalya'ya ait pizzaya Diyarbakır lezzetini ilave ettik."

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