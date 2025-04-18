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Yaşam

Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da tekrar görüldü

Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.

Tevfik Öztürk  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da tekrar görüldü Fotoğraf: Tevfik Öztürk/AA

Amasya

Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.

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Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.

Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.

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