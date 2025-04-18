Doğada ender oluşan kar ruloları Amasya'da tekrar görüldü
Amasya'nın Taşova ilçesinde doğada ender rastlanan bir doğa olayı olan kar ruloları tekrar görüldü.
Amasya
Dereli Yaylası'nda nisan ayında yaşanan kar sonrası doğada nadir görülen kar ruloları oluştu.
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Bölgede şubat ayında da benzer görüntülere rastlanmıştı.
Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hala yapışkan olduğu dönemlerde meydana geldiği biliniyor.
Kar rulolarının, rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp yuvarlamaya başlamasıyla oluştuğu tahmin ediliyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.