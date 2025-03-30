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Yaşam

Diyarbakır'da Narin Güran bayramın ilk gününde de unutulmadı

Narin'in kabrini ziyaret edenlerden Sabahattin Çiçek, "Narin içimizde derin yara bıraktı, Allah hakkını bırakmasın." dedi.

Ahmet Kaplan  | 30.03.2025 - Güncelleme : 30.03.2025
Diyarbakır'da Narin Güran bayramın ilk gününde de unutulmadı Fotoğraf:Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakir

Diyarbakır'da vatandaşlar, kaybolduktan sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın mezarını Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaret ediyor.

Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024'te kaybolan ve 8 Eylül 2024'te Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Güran'ın mezarına, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde de ziyaretler gerçekleştiriliyor.

Duygusal anların yaşandığı ziyaretlerde dua okunuyor, kabrine ise çiçek ve çocuklar tarafından bayram şekeri bırakılıyor.

"Narin içimizde derin yara bıraktı"

Ziyaretçilerden Sabahattin Çiçek, gazetecilere, Diyarbakırlı olduğunu, Çanakkale'de ikamet ettiğini belirterek, bayramı geçirmek için memleketine geldiğini söyledi.

Ağabeyi ve yeğenleriyle Narin'in kabrini ziyaret etmek istediklerini belirten Çiçek, "Narin'in ilk bayramı. Çocuklar mezara şeker bıraktı, Narin'in bayramını kutladı." dedi.

Narin'in öldürülmesinin herkesi yasa boğduğunu dile getiren Çiçek, "Bu olay herkesi üzdü. Narin içimizde derin yara bıraktı, Allah hakkını bırakmasın." ifadesini kullandı.

Yeğenlerinden 9 yaşındaki Aylin Çiçek de Narin'i çok sevdiklerini belirterek, "Hem bayramını kutladım hem de mezarına şeker bıraktım." diye konuştu.

7 yaşındaki Jale Çiçek de bayramda Narin'in mezarını ziyaret ettiklerini kaydetti.

"İlk Narin'in mezarına geldik"

Kent merkezinden kızı, damadı ve torunuyla Narin'in kabrini ziyarete gelen Songül Doğu da onu yitirmenin üzüntüsünü yaşadıklarını aktararak, "Her kim yaptıysa Allah, Narin'in hakkını bırakmasın. Bugün Narin'i ilk bayramında yalnız bırakmak istemedik. Hiç bayram ziyareti yapmadan ilk Narin'in mezarına geldik." şeklinde konuştu.

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