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Yaşam

Diyarbakır'da hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptıracak

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde hayırsever iş insanı Muazzez Beran 16 derslikli okul yaptıracak.

Aziz Aslan   | 02.02.2021
Diyarbakır'da hayırsever iş insanı 16 derslikli okul yaptıracak Fotoğraf: Aziz Aslan/AA

Diyarbakır

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Valilik makamında düzenlenen programda, hayırsever iş insanı Muazzez Beran adına Berko İlaç Genel Müdürü Barış Özyurtlu ile okul yapımı için protokol imzaladı.

Protokol kapsamında merkez Kayapınar ilçesinde 16 derslikli ilkokul inşa edilecek.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, yapılacak bu okul ile Diyarbakırlı olan Muazzez ve eşi Berat Beran'ın doğdukları topraklara borçlarını ödediklerini söyledi.

"Rabbim herkese bu borcu ödemeyi nasip etsin. Hepimizin bu millete bu topraklara borcu var. Rabbim onların bahtını açmış." diyen Karaloğlu, hayırseverlerin memleketlerine iş insanı olarak hizmet ettiğini belirtti.

Geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı kentte 19 eğitim kurumunu depremsellik açısından sakıncalı bulunduğu için yıktıklarını kaydeden Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Bugünkü yeni protokolden sonra artık yapmamız gereken 11 okul kaldı. Hayırseverlerimize buradan çağrımızdır, sadece kentte yaşayan değil, Diyarbakır kökenli iş insanlarımıza da çağrımız olsun. İnşallah 11 yapımızı çok kısa süre içerisinde tamamlar, kentteki eğitim kurumlarımızın fiziki altyapısını güçlendirmiş oluruz. Bu millet, devlet-millet iş birliğiyle çok şey başardı."

Berko İlaç Genel Müdürü Özyurtlu ise kentte yapılan güzel çalışmalara kendilerinin de sevinçle katkı sunduğunu anlatarak, "Güzel şeyler daha da fazla yapılsın istiyorum. Bizler de buna katkı sağlamak yönünde elimizden gelen ne varsa o gayreti veriyor olacağız. Muazzez hanıma Diyarbakır adına teşekkür ediyorum. Böyle bir işe kalkıştığı için." diye konuştu.



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