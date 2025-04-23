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Yaşam

Diyarbakır'da devlet korumasındaki çocuklardan 23 Nisan'a özel sergi

Diyarbakır'da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koruması altındaki çocukların çalışmalarından oluşan resim ve el sanatları sergisi açıldı.

Ahmet Kaplan  | 23.04.2025 - Güncelleme : 23.04.2025
Diyarbakır'da devlet korumasındaki çocuklardan 23 Nisan'a özel sergi Fotoğraf: Ahmet Kaplan/AA

Diyarbakır

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkez Sur ilçesindeki Diyarbakır Müzesi'nde düzenlenen serginin açılışı, Vali Murat Zorluoğlu ve çocukların katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar taşıdıkları Türk bayraklarını Vali Zorluoğlu'na verdi.

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Zorluoğlu, çocuklarla sergideki resim ve el sanatlarını inceledi, çocuklarla sohbet etti.

Çocuklar sergi gezisinin ardından Vali Zorluoğlu'na hediye verdi, daha sonra Zorluoğlu, çocuklarla balon uçurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Aydın Polat burada gazetecilere yaptığı açıklamada, serginin koruma ve bakım altındaki çocukların yıllardır hazırladıkları atölye çalışmalarından oluştuğunu söyledi.

Sergide 50 çocuğun çalışmasının yer aldığını aktaran Polat, sergide geri dönüşümden elde edilen malzemelerden yapılan el sanatlarının da bulunduğunu belirtti.

Polat, "Bugün çocuk bayramı tabii ki. Çocukların mutlu olması, gülüyor olması bizi de çok mutlu etti." dedi.

Çocukların resmettikleri ve sergiledikleri Kız Kulesi'ni görme taleplerinin Vali Zorluoğlu tarafından olumlu karşılandığını ifade eden Polat, yakın zamanda çocukları gezi için İstanbul'a götürmeyi planladıklarını aktardı.

Açılışa, Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl de katıldı.


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