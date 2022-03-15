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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

'Oğlum gel devlete teslim ol. Seni çok özledim'

Dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinden Rahime Taşçı,"Oğlum gel devlete teslim ol. Seni çok özledim." dedi.

Nurten Aslan   | 15.03.2022
'Oğlum gel devlete teslim ol. Seni çok özledim'

Diyarbakır

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 925'inci gününde devam ediyor.

Oğlu Faruk için oturma eylemini sürdüren anne Rahime Taşçı, gözyaşları içerisinde, Kars'tan geldiğini belirterek, 8 yıldır oğlundan haber alamadığını söyledi.

Sonuna kadar eylemi sürdüreceğini ifade eden Taşçı, "Faruk korkma gel. Oğlum gel devlete teslim ol. Seni bekliyoruz. Seni çok özledim. İnşallah oğlum gelir. Yolunu gözlüyorum. İnşallah oğlumla bu çadırdan ayrılacağız." diye konuştu.

"Fotoğraflarına değil sana sarılmak istiyorum"

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinden 6 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan kızı Aysun için oturma eyleminde yer alan anne Aydan Arslan da evladını HDP'den istediğini belirtti.

Eylemi evladına kavuşuncaya kadar sürdüreceğini dile getiren Arslan, "Yıllardır kızımı benden kopardılar. Kızım beni duyuyorsan geri dön. Senin yerin annenin yanı. Fotoğraflarına değil sana sarılmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Biz ağladığımız sürece onlar gülemezler"

Batman'dan 17 yaşında dağa kaçırılan oğlu Yunus için oturma eylemi yapan anne Remziye Yenidoğan ise evladına hasret kaldığı için duyduğu üzüntü ile hastalandığını anlattı.

HDP ile terör örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Yenidoğan, "Çocuklarımızı kurşunlara hedef ediyorlar. Bize haksızlık ediyorlar. Bunca annenin hakkını öbür dünyada nasıl ödeyecekler? Biz ağladığımız sürece onlar gülemezler. Onlar hiçbir zaman hedeflerine varamayacak. Oğlum gel, teslim ol." dedi.

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