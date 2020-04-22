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Yaşam

Din görevlisi kadınlardan 'vefalı' çalışma

Antalya kadın Kur'an kursu öğreticileri, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında bir araya geldikleri merkezde ve evlerinde maske üretimine destek veriyor.

Orhan Çiçek   | 22.04.2020
Din görevlisi kadınlardan 'vefalı' çalışma

Antalya

Çamlıbel Halk Eğitim Merkezi'nde bir araya gelen Kepez İlçe Müftülüğünde görevli 10 kadın, haftada iki günlerini maske üretimine ayırıyor. Büyük bir özveriyle maske diken kadınlar, üretimin içinde olmanın mutluluğunu yaşıyor.

İhtiyaç sahiplerinin yardımına da koşan görevliler, bazen evlerinde de maske üretimine devam ediyor.

Kepez İlçe Müftüsü Metin Arcaklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Müftülük olarak tüm çalışanlarla Vefa Destek Grubu'na destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Bu kapsamda kadın din görevlilerinin de maske üretimi için ele ele verdiğini aktaran Arcaklıoğlu, "Görevlilerimiz burada fedakarca çalışıyor. Zaman zaman makineleri evlerine götürerek maske üretmeye devam ediyorlar. Ortalama günlük bin maske üretiliyor. Burada dikilen maskeler dezenfekte edildikten sonra da valiliğimiz kanalıyla vatandaşlarımıza dağıtılıyor. Hepsinden Allah razı olsun." diye konuştu?

Her şartta iyilik ve hizmetin peşinde koşuyorlar

Gönüllü çalışanlardan Nuray Kaplan, Diyanet İşleri Başkanlığı çalışanları olarak bu zor günleri aşabilmek için maske dikmenin yanı sıra evde kalan yaşlı, hasta ve ihtiyaç sahiplerinin de yardımına koştuklarını dile getirdi.

Her şartta iyilik ve hizmet için yapacak çok iş olduğuna inandığını vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Evliyim ve üç çocuğum var. Gece uykumdan fedakarlık ediyor erken kalkıyorum. Ev işlerimi hallettikten sonra kursa geliyorum. Burada hepimiz gönüllü olarak gelip haftada iki gün maske dikiyoruz. Hayatın her alanında Nene Hatunlar gibi mücadele etmeye devam ediyoruz. Biz din görevlisi gibi değil, birer din gönüllüsü olarak görüyoruz kendimizi. Gidecek başka vatanımız da yok. Bu günleri hep birlikte aşacağız inşallah. Her şeyi devletten beklemiyor, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' diyoruz."

"İnşallah vatana millete faydamız oluyordur"

Gönüllülerden Seçgin Ergün ise din görevlileri olarak bu süreçte vatandaşlara nakdi ve ayni yardımlarda bulunduklarını bildirdi.

Maskeye ihtiyaç olduğunu öğrenir öğrenmez hemen bir araya geldiklerini belirten Ergün, şöyle konuştu:

"Gönüllü olarak halk eğitim merkezinde maske dikmeye başladık. İnşallah vatana millete faydamız oluyordur, oluyorsa ne mutlu bize. Ailelerimiz de bu süreçte bizlere destek oluyor. Onlar destek olmasa, buraya gelip katkıda bulunamazdık. Onlar da zaman zaman yardımcı oluyorlar. Biz sahada, her alandayız. Müftülüğe bağlı tüm çalışanlar olarak sürecin başından itibaren varız. Biz çalışacağız, çalışmaya da devam edeceğiz."

Gönüllülerden Ayşe Özdemir de kızının sağlık personeli olduğunu, bu süreçte torununa kendisinin ve eşinin baktığını söyledi.

Torununu eşine bırakıp gönüllü olarak maske dikmeye geldiğini anlatan Özdemir, "Bu sıkıntılı günlerin üstesinden el birliğiyle geleceğimize inanıyorum. Burada gönüllü olarak haftada iki gün maske dikiyoruz ayrıca Vefa Destek Grubu'na yardımcı oluyoruz. Yaşlılarımıza, muhtaçlarımıza gece gündüz demeden yardım ulaştırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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