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Yaşam

Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs nedeniyle karantinaya alınan ailenin hayvanları ile Vefa Sosyal Destek Grubu ilgilendi.

Ramazan Kaplan   | 22.04.2020
Karantina altındaki ailenin hayvanlarına Vefa Sosyal Destek ekibi baktı Fotoğraf: Ramazan Kaplan /AA

Elazığ

Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ahmet Ayhan,  Baskil ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin vatandaşların ihtiyaçlarını gidermeye devam ettiğini belirtti.

Bu kapsamda Canbeyler Mahallesinde yaşayan bir ailenin 14 günlüğüne hastanede karantinaya alındığını ifade eden Ayhan, aileye ait hayvanların aç kalmaması için oluşturulan ekip tarafından bakımlarının yapıldığını yem verildiğini aktardı.


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