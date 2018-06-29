Devletten aldığı destekle köyüne umut oldu

ELAZIĞ - Fikret Kavğalı

Karakoçan ilçesinde diş hekimliği yapan Sinan Ateş, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından girişimcilere hibe destek sunulduğunu öğrenince başvuruda bulundu. Sunduğu proje, kurum tarafından kabul edilen Ateş, projesi için 1 milyon 600 bin lira hibe aldı.

Devletten aldığı hibe sayesinde doğduğu Akyokuş köyünde Avrupa Birliği standartlarına uygun 7 bin metrekarelik alanda besi çiftliği kuran Ateş, günde bin 600 litre süt elde etüretmeye başladı.

Ateş, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana toprakla, tarımla ve hayvanlarla uğraşmayı çok sevdiğini, en büyük hayalinin köyüne yatırım yapmak olduğunu söyledi.

"Hep köy özlemi vardı. Yaşadığım köye gelmek istedim. Köylüler hayvanlarla uğraşıyorlardı ama yaptıkları işten kar elde edemiyorlardı. Biraz detaylı araştırma yaptım. Devletimizin TKDK aracılığıyla verdiği hibelerden haberdar oldum. Güzel bir proje hazırladım, bu projeyi de köyümde hayata geçirdim." diyen Ateş, besi çiftliği kurduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

İşletmesinin Elazığ'ın tek hastalıktan arındırılmış damızlık ve süt üretme çiftliği olduğunu, kaliteli süt ve damızlık ürettiklerini aktaran Ateş, hayvanları yurt dışından getirdiklerini kaydetti.

İşletmesinde 100 büyükbaş sağman bulunduğunu dile getiren Ateş, günde yaklaşık bin 600 litre süt elde ettiğini bildirdi.

Modern cihazlar kullandıklarını ifade eden Ateş, şöyle devam etti:

"İlk yaptığımda bana güldüler. Böyle büyük bir işletme mi olur dediler. Böyle bir işletmeden zarar edeceğimi düşünüyorlardı. Üretim çok modern bir şekilde yapılıyor. Köylüler bunun yapılabildiğini görünce başka projelere giriştiler. Beni örnek alıp işletme açanlar çoğaldı. Elazığ'a ve köyümüze katma değer sağlandı. Diş hekimi olarak bunu yapmam köylülere büyük bir cesaret verdi. 'Bir diş hekimi bunu yapabiliyorsa, biz daha iyisini yaparız' deyip çeşitli projeleri hayata geçirenler oldu."

"İnsanın sevdiği işlerle uğraşması güzel"

İşletmesinde köyden 7 kişinin istihdam edildiğini ifade eden Ateş, "Hedefim mevcut kapasiteyi daha da büyütmek. Ailemden büyük bir destek gördüm. Küçüklüğümde çiftçi olmak istiyordum. Diş hekimi olduktan sonra hayalimi de gerçekleştirdiğim için mutluyum. İnsanın sevdiği işlerle uğraşması güzel." diye konuştu.

Çiftlikte çalışan köylülerden Kenan Gülser (38) de işletmenin köylerinde açıldığı için çok mutlu olduklarını söyledi.

Gülser, "Gurbette çalışmaktansa kapımızın önünde çalışmak daha güzel oldu. Böyle bir tesisi köyümüze kazandırdığı için Sinan beye teşekkür ederiz." dedi.

Çalışanlardan Gürsel Şakar (42) ise daha önce köyde hayvancılık yapılmadığını ancak Ateş'in çiftliği açmasından sonra köylülerin de hayvancılığa yöneldiğini belirtti.

Şakar, "Burası köyümüzün ve çevre köylerin umudu oldu. Bu işletme sayesinde insanlar hayvancılıkla uğraşmaya başladı. Çiftlik, köyümüzün de gelişmesini sağladı." ifadelerini kullandı.