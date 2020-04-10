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Yeni tip koronavirüse yönelik alınan tedbirlerin ardından bazı kentlerdeki meydan ve caddelerin son durumu.
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Yaşam

Devletin imkanları Hakkarili minik Cevahir için seferber edildi

Hakkari'de nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın tedavisi için Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri seferber edildi.

Mesut Varol   | 10.04.2020
Devletin imkanları Hakkarili minik Cevahir için seferber edildi Fotoğraf: Mesut Varol / AA

Van

Hakkari'de nefes borusuna yiyecek kaçması sonucu rahatsızlanan 6 yaşındaki Cevahir Mukaddes Akar'ın sağlığına kavuşması için devletin tüm imkanları sunuldu. 

Hakkari'de 12 Kasım 2019'da gittiği özel kreşte oyun hamurunun nefes borusuna kaçması sonucu rahatsızlandığı ileri sürülen Akar, Hakkari Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Van'a gönderildi.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezinde tedavi altına alınan minik Cevahir'in, üst hava yolu darlığı ve beyin hasarından dolayı ileri müdahale için çocuk yoğun bakım ünitesi olan bir merkeze sevk edilmesi gerektiğine karar verildi.

Bunun üzerine 23 Ocak'ta Türk Silahlı Kuvvetlerine ait ambulans uçakla Ankara'ya sevk edilen Cevahir, Bilkent Şehir Hastanesinin tam donanımlı yoğun bakım ünitesinde 77 gün yatırıldı.

Doktorların, kalan tedavisinin Hakkari Devlet Hastanesinde devam etmesini uygun gördüğü Cevahir, yeni tip koronavirüs nedeniyle araçla yolculuğun riskli olmasından dolayı bu kez Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Van'a, buradan da ambulansla Hakkari'ye götürüldü.

Rahatsızlandığı ilk günden bu yana iyileşmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiği minik Cevahir, bir süre daha hastanede gözetim altında tutulacak.

"Kızımın iyileşmesi için ne gerekiyorsa fazlasıyla yaptılar"

Anne Şükran Akar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının birkaç ay önce kreşteyken rahatsızlık geçirdiğini belirtti.

Kızı için hastanelerin, ambulans uçakların, tüm imkanların seferber edildiğini anlatan Akar, şunları kaydetti:

"Hem Van'da hem de Ankara'da kaldığımız süre zarfında çok iyi ağırlandık. Çocuğum uzun süredir Bilkent Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Devlet yetkililerimiz, kızımın iyileşmesi için ne gerekiyorsa fazlasıyla yaptı. En ufak bir sıkıntı yaşamadık. Gayet iyi ağırlandık ve doktorundan hemşiresine kadar herkes seferber oldu. Yetkililer kızı hastanede ziyaret etti. Ankara'dan da tekrar uçak ambulansla gelmemiz sağlandı. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum."

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