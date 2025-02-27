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Yaşam

Devlet desteğiyle imalathane kuran Batmanlı kadınlar lokumda markalaşmak istiyor

Batman'ın Sason ilçesinde devlet desteğiyle imalathane kuran kadınlar, ürettikleri lokumda markalaşmak istiyor.

İbrahim Toprak  | 27.02.2025 - Güncelleme : 27.02.2025
Devlet desteğiyle imalathane kuran Batmanlı kadınlar lokumda markalaşmak istiyor Fotoğraf: İbrahim Toprak/AA

Batman

Sason ilçesinde 2021'de Valilik desteğiyle kurulan Sason Girişimci Kadınlar Üretim ve İşletme Kooperatifinin hazırladığı "Kadın Eliyle Sason Çileği İşleme ve Geliştirme Projesi"ne, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından destek verildi.

Proje kapsamında kurulan imalathanede 7 girişimci kadın, çeşitli meyvelerden lokum üretiyor.

"Projemize yaklaşık 3 milyon lira destek aldık"

Kooperatif Başkanı Muhsine Bozkurt, AA muhabirine, kooperatifi kurduktan sonra ürettikleri lokum ve pestil ürünlerini fuarlarda tanıttıklarını söyledi.

Üretimi ilk başlarda küçük bütçelerle yapmaya çalıştıklarını dile getiren Bozkurt, "Daha sonra bunu çok zorlanarak yaptığımızı fark ettik ve kendi mekanımız olsun istedik. Böylece daha geniş kitlelere ulaşacağımızı düşündüğümüz için projeyi hazırladık." dedi.

Proje kapsamında yaklaşık 3 milyon lira destek aldıklarını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"Proje kapsamında kesme makinesi, kaynatma kazanı ve fitil makinesi gibi imalathanemizde ihtiyaç duyduğumuz tüm makine ve teçhizatı aldık. İmalathanemizi kurduk ve üretime başladık. Yoğun bir şekilde piyasa araştırması yaptık. Satış, perakende, toptan satış fiyatlarına baktık. Ustamız öncülüğünde lokum imalatına başladık. Hedefimiz çilek üzerine yoğunlaşmak. Özellikle Sason ilçemizin tescilli çileğinin lokumunu yapıp markalaşmak istiyoruz. Şu anda sade, çifte kavrulmuş, bisküvili, güllü, cevizli olmak üzere 5 çeşit lokum üretiyoruz. Önümüzdeki günlerde mürdüm eriği ile çilekli lokumu da çeşitlerimize katacağız. Lokumlarımıza talep arttıkça imalathaneyi büyütmeyi düşünüyoruz. Hedefimiz büyüdükçe istihdam sayısını artırmak. Özellikle de dezavantajlı kadınlarımıza odaklanmayı düşünüyoruz."

Kooperatif üyesi Sevgi Cihan da üretimini yaptıkları lokumların organik olduğunu anlatarak, "İmalathane kadınlara ekonomik kazanç da sağlıyor." dedi.

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