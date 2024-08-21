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Yaşam

Devlet desteği ile sayısını artırdığı manda çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Kırklareli'nin Istranca Dağları eteklerinde manda besicisi çift, süt talebine yetişemiyor.

Özgün Tiran  | 21.08.2024 - Güncelleme : 21.08.2024
Devlet desteği ile sayısını artırdığı manda çiftliğinde süt talebine yetişemiyor

Kırklareli

Vize ilçesinin Aksicim köyünde yaşayan Kamuran (56) ve Asim Yalçın (58) çifti, 1986 yılında bir manda satın alıp süt üretimine başladı.

Manda sayısını her geçen yıl artıran çift, devlet desteği ile sürüsünü büyüttü.

Malaklar (yavru) nedeniyle süt üretimi düşen çift, 80 mandadan günde ortalama 30 litre süt elde edebiliyor.

Besici çift Istanca Dağları'nın eteklerinde otlayan mandalardan elde ettiği süt talebine yetişemiyor.

"Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var"

Besici Kamuran Yalçın, AA muhabirine, devlet desteği ile sürüsünü arttırdığını söyledi.

Yaklaşık 38 yıldır manda besiciliği yaptığını anlatan Yalçın, mandanın diğer hayvanlara göre bakımının zor olduğunu ve bu nedenle de bölgedeki manda sayısının azaldığını belirtti.

Hayvan sayısını artırmak istediğini anlatan Yalçın, "Devlet çok güzel destekler veriyor. Önemli olan bunları iyi değerlendirebilmek. Ben devlet desteği ile önce sürümü sonra süt üretimimi artırdım." dedi.

Yalçın, manda sütüne talebin çok olduğunu belirtti.

Hayvanlarının doğada beslendiğini ve sütünün bu nedenle lezzetli olduğunu anlatan Yalçın, manda sütünün koyun, keçi, sığır ve inek sütünden daha değerli olduğunu savundu.

Bölgede manda sayısının azlığı nedeniyle süt talebinin arttığını ifade eden Yalçın, "Süt az olduğu için talebe yetişemiyoruz. Talep çok günde 100 kilogram bile üretebilsek satarız. Kırklareli, İstanbul, ve Tekirdağ'dan arayanlar çok oluyor. Bizim sütümüz organik olduğu için yoğun talep var. Kaymağı, peyniri, yoğurdu çok güzel oluyor." diye konuştu. 

Hayvanlarını çok sevdiğini dile getiren Yalçın, "Bir ara satalım diye düşündük ama 'ben onlarsız yapamam' dedim. Satmaya karar versek herhalde bir tane bırakırım. Onlarsız yapamam ben. Çünkü çocukluğumda babamlar da vardı, biz alışığız. Allah'ıma binlerce şükür ben hayatımı hep besicilik yaparak sağladım." dedi.

Asim Yalçın ise manda sütünün kaliteli olduğunu belirtti.

Geçimini manda sütünden sağladığını ifade eden Yalçın, devlet desteği ile manda sayısını artırmayı istediğini kaydetti.

Bir mandanın günlük ortalama 6 kilogram süt verdiğini belirten Yalçın, sütün yağlı olmasının lezzeti artırdığını sözlerine ekledi.

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