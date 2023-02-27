Dolar
18.89
Euro
20.04
Altın
1,817.58
ETH/USDT
1,621.50
BTC/USDT
23,283.00
BIST 100
5,197.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Konya'daki Tahir Büyükkörükçü Köyceğiz KYK Yurdu'nda misafir edilen 20 yaşındaki Şeyma Çam ile 24 yaşındaki Mustafa Ulufer evlendi.

Havva Dereağzı   | 27.02.2023
Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı Fotoğraf: Havva Dereağzı - AA

Konya

Depremin ardından Kahramanmaraş'tan yakınlarıyla Konya'ya yerleştirilen Şeyma Çam ve Mustafa Ulufer kendilerini ziyarete gelen Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge'ye 10 Şubat'taki nikahlarının yaşanan felaketten dolayı gerçekleşemediğini anlattı.

Çiftin talebi üzerine harekete geçen İl Müftülüğü, Konya Valiliği'nin koordinesinde gerekli işlemleri tamamladı.

Başvurunun olumlu sonuçlanmasının ardından çiftin nikahı, İl Müftüsü Ali Öge tarafından kıyıldı.

Törene katılan Konya Vali Yardımcısı Hacı İbrahim Türkoğlu, depremzede vatandaşların iyi ve kötü günlerinde yanlarında olduklarını vurgulayarak, "Sizleri burada misafir etmek bizler için bir onur. İnşallah tezelden birlik ve beraberlikle yaralar sarılacak." dedi.

İl Müftüsü Öge, çiftin mutluluklarının daim olması temennisinde bulunarak, "İnsanın ümit var olduğunun en güzel göstergesi, gençleri, aileleri birleştirmek, yarına tohumlar atabilmek. Bugün kıyılan bu nikahla anlamlı bir örneğini vereceğiz. Bugünkü nikah benim kıydığım en güzel nikahlardan biri olacak." diye konuştu.

Gelin Şeyma Çam da emeği geçen herkese teşekkür etti.

Deprem olmasaydı nikahlarının Kahramanmaraş'ta kıyılacağını anlatan Damat Mustafa Ulufer ise şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş'tan geldiğimizde kafamız çok karışıktı. Normalde bizim 10 Şubat'ta nikahımız vardı, nasip olmadı. İl Müftümüz bizi ziyarete geldiğinde durumumuzu anlattık. Bize yardımcı olmak için hemen kolları sıvadılar. Herkes bizim için bir yere koştu, seferber oldu. Konya Vali Yardımcımıza, İl Müftümüze, Mehir Vakfına bize yardımı dokunan herkese çok teşekkür ediyoruz. Bir yanımız buruk ama bir yandan da mutluluğumuzun tarifi yok. İnşallah her şey düzelecek."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
Adalet Bakanı Bozdağ, Diyarbakır'da depremzedeleri ziyaret etti
İzmir Körfezi'nde 4,1 büyüklüğünde deprem
İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek
Depremden etkilenen 1 milyon 25 bin 291 kişiye psikososyal destek sağlandı

Benzer haberler

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Depremzede çiftin nikahı Konya'da kaldıkları yurtta kıyıldı

İstanbul'daki ilçe belediyelerinden afetzedelere destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Adıyaman'da Türk bayrağı ve Kur'an-ı Kerim takdim edildi
Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi

Hakkari'de depremzedeler için 570 uyku tulumu dikildi
Enkazdan çıkarılan Umut bebek depremden sonra ilk kez annesiyle buluştu

Enkazdan çıkarılan Umut bebek depremden sonra ilk kez annesiyle buluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet