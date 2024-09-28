Dolar
34.17
Euro
38.17
Altın
2,658.27
ETH/USDT
2,658.80
BTC/USDT
65,590.00
BIST 100
9,777.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde hayvansever bir esnaf, arka ayaklarını kullanamayan kedi için tekerlekli yürüteç yaptı.

Ali Bilge  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı Fotoğraf: Ali Bilge/AA

Denizli

Ulus Caddesi'nde bir mobilya mağazasını işleten Şahin Bozdağ (52) ile nişanlısı Ayşe Ekinci'nin bakımını üstlendiği "Efe" isimli kedileri, iki yıl önce apartmanın 7'inci katından düşerek ağır yaralandı.

Omuriliğinde kırıklar nedeniyle iki ameliyat geçiren kedi, hayata tutundu ancak arka iki ayağı felç kaldı.

Şahin Bozdağ, kedinin sürünmeden hareket edebilmesi için sosyal medyadan gördüğü yürütecin benzerini tasarlayarak dükkanındaki atölyede imal etti.

Kedilerinin tekerlekli yürüteç sayesinde rahatlıkla hareket edebildiğini ifade eden Bozdağ, onunla tekrar oyunlar oynayabildiklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tekirdağ'da sahipsiz köpeğin, sahibinin gezdirdiği köpeğe saldırması kamerada
Yurdun kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar azalacak
Artvin'de yıkılan binanın altında kalmaktan kurtulan 93 yaşındaki Tatar yaşadıklarını anlattı
Türkiye'nin "İyilik Gemisi" yarın Somali için yola çıkacak
Yılbaşından bu yana yaklaşık 70 bin ruhsatsız silah yakalandı

Benzer haberler

Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı

Denizli'de bir hayvansever felçli kedi için yürüteç yaptı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet