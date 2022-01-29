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Yaşam

Çukurova Deltası göçmen misafirlerini ağırlıyor

Türkiye'nin en önemli sulak alanlarını barındıran Çukurova Deltası'nda tüm dünyayla eş zamanlı yapılan kış sayımında 40 türde 78 bin su kuşu tespit edildi.

Eren Bozkurt   | 29.01.2022
Çukurova Deltası göçmen misafirlerini ağırlıyor Fotoğraf: Eren Bozkurt / AA

Adana

Göçmen kuş'deki sanayi ve beslenme'lerin içinde Türkiye Çukurova Deltası başta olmak üzere Tuzla, Ağyatan yumurtalık lagünleri, su kuş yaşam alanları arasında yer değerli.

Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya göçenlerin 3 rotasından 2'sinin geçtiği delta, kuzey Avrupa'dan göçen olmak zevkleri flamingo, gri balıkçıl, kervan çulluğu, tarakdiş, kaşıkçı, sumru ve alaca yalıçapkınının bulunduğu çok sayıda sayıda kuş kuş uğrak yerinde bulunuyor.

Doğa Koruma ve Milli Park Doğa Araştırmaları Derneği, kasım, dönem seçim mevsiminde mevsimin mevsiminin geçtiği Çukurova'da şubatta aynı bölgeden benzer kuşların tercihlerini her yıl için geçerli olan tarihlerde gerçekleştiriyor.

Tüm dünyayla eş zamanlı vuruş şansında Çukurova Deltası'nda bu yıl 40 gibi 78 bin su tespit edildi.

"Çok sayıda kuş aşılıyoruz"

Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Turgut Çangır, AA muhabiri, bu yıl kış ortası su kuşu sayımları için 15 Ocak-15 Şubat ayının belirlendiğini söyledi.

Türkiye'deki yaklaşık 400 tür kuşun sayımlarının kendini anlattığını belirten Çangır, sahipki Çukurova Deltası'nın sulak alanlarını zengin bir bölge olduğunu anlattı.

Çangır, "Bu yıl hava koşullarıyla ilgili olarak şehirsel olarak görülen rakamlarda biraz olsa da yine çok sayıda çok sayıda müşterimiz olacaktır. Yaptığımız sayımlarda 40 türde 78 bin su beğenilmiştir. Resmi kayıtlarımıza ait, tamamlandı." diye konuştu.

Göçmen kuşların rahat yaşayabileceği kişilerin çalışmalarını yürüttüklerini vurgulayan Çıngır, şöyle devam etti:

"Öncelikle konaklamak için konaklamaların uygun olması gerekiyor. Başta kaçak avcılık ile olmak üzere toplanmamak gerek. Bu bölge müdürlüğümüz 7 gün 24 esasına göre çalışmakta. "yılda daha fazla rahat."

"En büyük tehdit avcılık"

Doğa Araştırmaları Derneği gönüllü kuş gözlemcisi Kenan Uysal Karan da kış ortası sayımı onun yıl tüm dünyada eş zamanlı yaşadığını anlattı.

Amacın, kuş üzümünün durumunun aynı olduğundan bahseden Karan, şunları kaydetti:

"Bu yıl içinde yerimiz en önemli olaylardan bir tanesi, sayım yüksekliktekilerde tahminler soğuklukla Anadolu'da sayılıyor. Dünyada ve yaygınlaşan tarıma yönelik sulak bizim çok yaklaşması.

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