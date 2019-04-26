Çocuklar unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi
Bursa'da çeşitli illerden gelen 210 öğrenci, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen şenlikte ip çevirme, samıdık, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı.
Bursa
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 13'üncüsü organize edilen Sokak Oyunları Şenliği'ne katılan çocuklar, unutulmaya yüz tutmuş oyunlarla eğlendi.
Çeşitli illerden gelenler ile Bursalı öğrencilerin katıldığı şenlik, Saltanat Kapı'da oluşturulan kortejle başladı. Dünyayı oyunla yorumlayan dövizler taşıyan çocuklar, sokak oyunlarının hatırlatıldığı sloganlarla yürüyüşe renk kattı.
Tarihi Pınarbaşı Parkı'na kadar yürüyen çocuklar, burada oluşturulan istasyonlarda mendil kapmaca, horoz dövüşü, istop, dokuztaş, ip çevirme, samıdık, balıkağı, cillibaş, yakan top ve körebe gibi oyunlar oynadı.
"Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz"
Kent Müzesi Koordinatörü Dilek Yıldız Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her istasyonda öğretmenler eşliğinde farklı oyunlar oynandığını söyledi.
Unutulmak üzere olan değerleri geleceğe taşımayı amaçladıklarını belirten Karakaş, "Kaybolmakta olan değerleri geleceğe taşımak bizim görevimiz. Sokak oyunlarına da bu amaçla başladık. Bu gibi etkinliklerle sokak oyunlarını canlandırmak istiyoruz." dedi.
Şenliğe, Edirne, Konya, Zonguldak, Eskişehir ve Bursa'dan 210 öğrencinin katıldığını aktaran Dilek Yıldız Karakaş, oyunların birleştirici gücünden yararlanarak farklı illerden gelen çocukları kaynaştırıp onları doğayla buluşturduklarını dile getirdi.
Gelecek yıllarda hem katılımcı il sayısını artırmayı hem de oyunları uluslararası boyuta taşımayı planladıklarını vurgulayan Karakaş, tüm çocukların sokak oyunlarını tanımasını amaçladıklarını ifade etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.