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Yaşam

Ağaçların üzerinde 9 metre yükseklikte kulübe

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Kenan Pehlivan'ın, bahçesindeki ağaçların üzerine bulunan kulübesi ilgi çekiyor.

Mehmet Kumcağız   | 26.04.2019
Ağaçların üzerinde 9 metre yükseklikte kulübe

Samsun

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan 84 yaşındaki Kenan Pehlivan'ın, bahçesindeki ağaçların üzerine bulunan kulübesi ilgi çekiyor.

Kızılırmak Deltası sınırları içinde yer alan Yörükler Mahallesi'nde eşiyle yaşayan Pehlivan, 8 yıl önce müstakil evinin bahçesinde yan yana olan iki çınar ağacının dallarının üzerine tahta ile sac kullanarak 5 metrekarelik bir kulübe yaptı.

Pehlivan, merdivenle çıktığı yerden 9 metre yüksekliğindeki kulübede özellikle yazları vakit geçiriyor.

Kenan Pehlivan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra köyüne yerleştiğini söyledi.

Bahçesindeki ağaçların dalları çok büyüyünce çevredeki evlerin çatılarına zarar vermeye başladığını belirten Pehlivan, "8 yıl önce dalları budadım. Ağaçların gövdesi oldukça kalındı. Bunu değerlendirmek istedim. Ağaçların üzerine bir kulübe yapmaya karar verdim." dedi.

Başta eşi ve çocuklarının buna karşı çıktığını ama kendisinin kulübeyi yapmada kararlı olduğunu dile getiren Pehlivan, "Kulübeyi iki ayda tamamladım. Şimdi eşim ve çocuklarım da alıştı. Burada yatıyorum, dinleniyorum, bağlama çalıyorum." ifadesini kullandı.

Yazları hava sıcaklıkları arttığı dönemde zamanını genellikle ağacın üzerindeki kulübede geçirdiğini anlatan Pehlivan, bazen geceleri de burada kaldığını aktardı.

Kulübenin yerden 9 metre yükseklikte bulunduğuna işaret eden Pehlivan, "Kulübeye ahşap bir merdivenle çıkıyorum. Görenler şaşırıyor. Merdivenler biraz eskidi ama ben buraya çıkmaya alıştım. Rahatça çıkıyorum. Çevremdeki insanlar, hatta deltaya gelen ziyaretçiler de gelip kulübeye yakından bakıyor. İnsanların ilgisini çekiyor." diye konuştu.

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