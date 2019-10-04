Euro
6.26
Dolar
5.69
BIST 100
103,463.50
Altın
1,507.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
4. Etnospor Kültür Festivali, Atatürk Havalimanı'nda ikinci gün etkinlikleriyle sürüyor Gazze’de “Büyük Dönüş Yürüyüşü” kapsamında düzenlenen cuma gösterileri devam ediyor.
logo
Yaşam

Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

Konya'daki bazı ilkokul öğrencileri, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hazırladıkları resimleri, sokak hayvanlarını beslemek için mama ile takas etti.

Melike Kınacı   | 04.10.2019
Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

Konya

Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği öncülüğünde, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ile Mevlana Doğayı ve Hayvanları Sevenler Derneği (HAYDOSEV) iş birliğinde, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla Kültür Park’ta etkinlik düzenlendi.

Selçuklu ilçesindeki bazı ilkokul öğrencileri, bugün için hazırladıkları, hayvan sevgisini anlatan resimleri, para kabul etmeyerek, mama karşılığında esnafa verdi.

Çocuklar, resimler karşılığında elde ettikleri 150 mamayı, mahallelerindeki, sokaklarındaki kedi ve köpeklere dağıtacak.

İlkokul öğrencilerinin sokak hayvanı duyarlılığı

Etkinlikte konuşan, Konya Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Ümit Sürmeli, çocuklara daima iyi örneklerin gösterilmesi, iyiliğin öğretilmesi gerektiğini söyledi.

Programı düzenlerken de iyi kalpli çocuklardan ilham aldıklarını anlatan Sürmeli, şöyle konuştu:

"4 ilkokul öğrencimiz geçen kış sürekli resim yapmış, resimleri mahallelerindeki esnafa satmışlar ve demişler ki 'Resimleri satın alırsanız biz bunlarla mama alacağız ve mahallemizdeki köpekleri besleyeceğiz.' Hemen kendileriyle iletişime geçtik, gerekli başvurularımızı yaptık. Selçuklu bölgesindeki öğrencilerimizden hayvanlar için resim yapmalarını istedik. Verdikleri emeğin karşılığını, 'hayvanlara mama' olarak alacak ve bu şekilde hayvanları besleyecek çocuklarımızın, birer yetişkin olduklarında hayvan sevgisiyle dolu bireyler olacağını ümit ediyoruz."

Geleceğin yetişkinleri olacak minik öğrencilerin, sokak hayvanlarına bugünün yetişkinlerinden daha duyarlı hale geleceğini belirten Sürmeli, "Ağaç yaşken eğilir diyoruz. Herkes mahallesindeki kedileri, köpekleri besleyecek ve böylece bize emanet olan bu canlarımıza ulaşacağız. Hayvanlarla çocuklarımız daha çok küçük yaşlarda güzel bir iletişim kurmuş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Sürmeli, programa katkıları dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediyesi, Karatay Belediyesi ve Selçuk Üniversitesine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

Çizdikleri resimleri mamayla takas ettiler

'Türkiye hayvan haklarında sınıfta kalıyor'

'Tütün sarma' kavgasında 3 şüpheli adliyeye sevk edildi

Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

Göksu Şelalesi'nde sonbahar güzelliği

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36 gözaltı

FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 36 gözaltı
'Mevlana'nın mesajları, insanlığın bugün ihtiyacı olan mesajlardır'

'Mevlana'nın mesajları, insanlığın bugün ihtiyacı olan mesajlardır'