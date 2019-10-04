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Yaşam

Sokağa terkedilen 'Limon' okulun maskotu oldu

Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri sokağa terk edilen yavru kediyi sahiplendi.

Serhat Zafer   | 04.10.2019
Sokağa terkedilen 'Limon' okulun maskotu oldu

Sivas

Sivas'ta bir ilkokulun öğrencileri sokağa terk edilen yavru kediyi sahiplendi.

Merkeze bağlı Gümüşdere Köyü İlkokulu öğrencileri, köyde sokağa terk edilmiş yavru kedi buldu. Öğrenciler kediyi okula getirerek durumu 2-A sınıfı öğretmeni İbrahim Eyertaş ile paylaştı. Eyertaş ve öğrenciler, sahiplenerek "Limon" adını verdikleri yavru kediye, okul içinde barınabilmesi için kartondan yuva yaptı.

Öğrenciler, evlerinden getirdikleri ve süt ve yiyeceklerle besledikleri yavru kediye gözleri gibi bakıyor.

Öğretmen İbrahim Eyertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yuvasını çok seven "Limon"un öğrencilerin sevgisiyle büyüdüğünü söyledi. Öğrencilerinin zaman zaman kendi yiyeceklerini bile Limon ile paylaştığını belirten Eyertaş, "Öğrencilerimiz evden getirdikleri süt, peynir gibi yiyeceklerle yavru kedimizi besliyor. Okuma saatinde bile Limon'u yanlarından ayırmıyorlar. Limon okulumuzun maskotu oldu." dedi.

Gümüşdere İlkokulu Müdürü Osman Yılmaz ise çocukların sosyal ve duygusal gelişiminde önemli bir etken olan hayvan sevgisinin küçük yaşlarda aşılanması gerektiğini ifade etti.

Hayvan sevgisinin, çocukların ileriki hayatları için karar verme, sorumluluk alma, empati kurma gibi becerilerini geliştirmelerine yardımcı olduğunu dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Ebeveynler ve öğretmenler olarak çocuklara hayvanlardan korkmanın, çekinmenin yanlış olduğunu, onlarla çıkar gözetmeden dost olmayı öğretmeliyiz. Sokağa bırakılan kediyi sahiplenerek örnek alınması gereken bir davranış sergileyen öğrencilerimi kutluyorum. Bu gibi güzellikleri her daim destekliyoruz."

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