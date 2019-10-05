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Yaşam

Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, boğazına çapari iğnesi takılmış halde bulunan ve ameliyat edilen martı yavrusu, sağlığına kavuştu.

Şengül Oymak Azbay   | 05.10.2019
Boğazına çapari iğnesi takılan martı ameliyat edildi

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye personeli tarafından bulunan martının gagasını açamadığı fark edildi. 

Yavru martının boğazında çapari iğnesi takıldığını gören belediye personeli, durumu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan yaralı martı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevinde tedavi altına alındı.

Yaralı martının boğazına takılan çapari, ameliyatla alındı.

Bir süre gözlem altında tutulan martı yavrusu, sağlığına kavuşmasının ardından doğaya salındı.


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