Dolar
32.26
Euro
34.90
Altın
2,338.60
ETH/USDT
3,753.70
BTC/USDT
67,258.00
BIST 100
10,479.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Smithsonian Ulusal Hayvanat Bahçesi, bu yıl içinde Çin'den iki pandanın geleceğini duyurdu.

Zeynep Katre Oran  | 29.05.2024 - Güncelleme : 29.05.2024
Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Washington

Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 2 yaşındaki erkek "Bao Li" ile dişi "Qing Bao"nun, 2024'ün sonuna kadar Çin'den geleceği belirtildi.

Pandaların Nisan 2034'te sona erecek 10 yıllık kira sözleşmesi kapsamında geleceği aktarılan açıklamada, bu süre zarfında Çin Yaban Hayatı Koruma Derneğine yılda 1 milyon dolar ödeneceği kaydedildi.

Açıklamada, panda "Bao Li"nin, 2013'te hayvanat bahçesinde doğan panda "Bao Bao"nun oğlu ve geçen yıl buradan ayrılan panda çift "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın torunu olduğu belirtildi.

Çin ile ABD arasında yaklaşık 52 yıldır süren "panda diplomasisi", 6 Aralık 2000'den itibaren Ulusal Hayvanat Bahçesi için kiralanan "Mei Xiang" ve "Tian Tian"ın 7 Aralık 2023'te ülkeden ayrılmasıyla sona ermişti.

Çin'in panda diplomasisi

Çin, "panda diplomasisi" olarak adlandırılan program kapsamında 20'den fazla ülkeye panda kiralıyor.

Çin halkı tarafından büyük sempati beslenen pandalar, uzun yıllardır diğer ülkelerle dostluğu pekiştirme, gerginlik yaşanan ülkelerle buzları kırma ve ülke imajını güçlendirme adına büyük rol oynuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş: Türkiye, kadın erkek eşitliğine duyarlı bütçelemeyi aktif olarak uygulayan 23 OECD ülkesinden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İrlanda Başbakanı Harris ile telefonda görüştü
Bakan Özhaseki: Deprem bölgesinde bu senenin sonuna kadar 200 bin civarında konutu teslim edeceğiz
Küçükçekmece'de metrobüste çıkan yangın söndürüldü
İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde çıkan olaylara ilişkin 30 şüpheliye iddianame

Benzer haberler

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Çin'in "iyi niyet elçileri" pandalar, ABD'nin başkentine dönüyor

Köpek balığı saldırıları, geçen yıl en fazla ABD'de oldu

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a yeni temsilci atadı

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi

ABD'de mortgage faizleri geçen hafta yükseldi
ABD'de başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek protestoları hız kesmeden sürüyor

ABD'de başlayıp dünyaya yayılan Filistin'e destek protestoları hız kesmeden sürüyor
ABD, "yabancı etki" ve çıkar unsurlarını yasalarla takip ediyor

ABD, "yabancı etki" ve çıkar unsurlarını yasalarla takip ediyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet