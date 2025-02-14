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Yaşam

Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu

Çat Barajı'nın Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde kalan kısmında yer alan "yüzen adalar", bölgede etkili olan soğuk hava nedeniyle dondu.

Orhan Pehlül  | 14.02.2025 - Güncelleme : 14.02.2025
Çat Barajı'ndaki "yüzen adalar" dondu Fotoğraf: Ali Gazel/AA

Adıyaman

Doğal güzelliğiyle her mevsim özellikle yerli turistlerin ilgi gösterdiği barajın kıyılarındaki yüzen adalar, ilçede etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle buz tuttu.

Yüzen adaların donması ve karın yağması, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel manzaralar oluşturdu.

Bölge halkından Mahmut Üzümcü, gazetecilere, ilçede 3 gündür kar yağdığını, havaların soğumasıyla adaların buz tuttuğunu söyledi.

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